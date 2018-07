El Granada supera los 4.000 abonados El hecho de poder realizar las gestiones a través de Internet está ayudando a que muchos aficionados, a pesar de la dificultad de las fechas veraniegas, no tenga excusa para sacarse su carné para la próxima temporada C. Á. GRANADA Sábado, 14 julio 2018, 09:36

En el día de ayer se superaron los 4.000 abonados de cara a la próxima temporada. El hecho de poder realizar las gestiones a través de Internet está ayudando a que muchos aficionados, a pesar de la dificultad de las fechas veraniegas, no tenga excusa para sacarse su carné para la próxima temporada.

A pesar de que la campaña anterior no fue tan ilusionante como se esperaba y que la hinchada acabó muy molesta con el equipo, las cifras hasta la fecha no están siendo negativas. El club no se marca un objetivo.