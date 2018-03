"El Granada CF es un rival complicado y vamos a necesitar que la afición esté de nuestro lado" El pivote del Oviedo Ramón Folch subraya que una victoria les daría "confianza" EFE OVIEDO Viernes, 16 marzo 2018, 09:22

El jugador del Real Oviedo, Ramón Folch, destacó ayer que una victoria ante el Granada, único partido en el que admite estar "concentrado", daría al equipo "confianza" para entrar "mejor" en el último tramo de temporada, periodo al que llega en una dinámica de cinco jornadas sin ganar y que hace "más" importante aún pensar sólo en el partido de esta semana.

"Le hemos dado siempre prioridad al partido que tocaba, y estando en una dinámica no muy buena, es más importante que cualquier otra semana. Sabemos que los resultados no están acompañando, pero de los últimos partidos ha habido algunos en los que el equipo ha demostrado que está bien aunque no haya ganado. Hay que seguir en esa línea, trabajando y mejorando", añadió el catalán quien posó sus ojos en la escuadra rojiblanca.

"El Granada es un rival muy complicado, y vamos a necesitar que la afición esté de nuestro lado. Hay que trabajar y mirar a ese partido, porque quedan muchas jornadas, muchos puntos, y lo que hay que hacer es intentar sumar desde este mismo domingo para ver por qué podemos luchar a final de temporada", ha analizado el propio futbolista.