Segunda B El Granada B recibe en casa a un Recreativo que se juega la vida Elise intenta robar la pelota a un futbolista de la Balona. / Alfredo Aguilar Se espera que más de dos centenares de aficionados onubenses se den cita en la Ciudad Deportiva para arropar a un histórico que huye del descenso a Tercera ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 28 abril 2018, 00:42

Al igual que le sucedió al primer equipo, el Granada B no pudo celebrar un deseado triunfo el pasado fin de semana ante el Écija Balompié por el hecho de encajar tres goles durante los segundos cuarenta y cinco minutos del encuentro. La derrota final en terreno astigitano (3-1) no supone ningún drama para un filial cuyo objetivo de la temporada -salvarse con los menos apuros posibles- ya está conseguido aunque también es cierto que terminó cercenando casi todas las posibilidades de que el Granada B acabe la temporada luchando por el cuarto puesto debido a que, aunque aún tiene opciones matemáticas, las cuentas no son nada sencillas. Para que el filial granadino acabe la temporada peleando por ascender a la 'división de plata' tendría que ganar sus tres últimos compromisos ligueros ante Recre, Ejido y Melilla y esperar a que los rivales que tiene por encima y que pelean por este mismo propósito (Extremadura, Melilla, Villanovense y Ejido) sumen muy poquitos puntos en este tramo final del curso liguero.

Para seguir usando la calculadora el equipo de Rafa Morales necesitará vencer a un histórico como el Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español. Los onubenses se juegan la vida en la Ciudad Deportiva rojiblanca. Mientras una victoria sería sellar la salvación prácticamente de manera matemática, un resultado adverso en tierras granadinas condenaría al equipo de César Negredo a luchar hasta la última jornada para no perder la categoría. Por este motivo se espera que haya más de 200 aficionados del 'Recre' en las gradas de la Ciudad Deportiva, que rozarán el lleno si la hinchada local responde como acostumbra.

En el apartado de bajas el entrenador granadino Rafa Morales seguirá sin poder contar con el lesionado Caio Emerson, mientras que su homólogo en el banquillo onubense no podrá alinear por el mismo motivo a los lesionados Mario Marín, David Segura, Natalio, Iván Robles y Toni Robaina.

El técnico del Granada B, Rafa Morales, ha declarado en la previa del encuentro que durante esta semana su equipo ha trabajado para «corregir ciertos errores que no podemos tener» y que su plantilla prepara con «ilusión» el enfrentarse a «un club grande que va a movilizar a muchísimos aficionados».