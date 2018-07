Mercado El Granada rechazó una oferta de 300.000 euros más variables del Oviedo por Joselu P. V. / GCF La 'operación salida' sigue sin avanzar RAFAEL LAMELAS GRANADA Martes, 31 julio 2018, 01:29

El Granada rechazó la semana pasada una oferta del Real Oviedo por Joselu que se elevó a los 300.000 euros por el traspaso más variables en caso de ascenso del conjunto asturiano. El club rojiblanco desea sacar una mayor cantidad en caso de terminar abriendo la puerta al onubense, futbolista con muchos pretendientes en Segunda división, como son los casos de Cádiz, Osasuna y Sporting, aunque puede haber alguno más.

Hasta la fecha los nazaríes no han dado facilidades a su salida, pero al final todo depende del esfuerzo al que estén dispuestos a llegar los que deseen contar con sus servicios. En estos momentos de bloqueo en la llamada 'operación salida', el Granada necesita mejorar su liquidez si no quiere tener problemas de inscripción cuando arranque LaLiga. Para la dirección no es plato de buen gusto desprenderse de un punta como el de Cartaya, pero también se analiza que la plaza de ariete tiene alternativas con Adrián Ramos y Rodri, uno de los fichajes, y que Diego Martínez está probando variantes para incluir un mediapunta en su sistema como ocurrió en el amistoso ante el Extremadura con Antonio Puertas. Para el enganche, el Granada ronda también al sevillista Alejandro Pozo, aunque por ahora no se ha avanzado en su cesión.

No hay novedad ante la posible marcha de Javi Varas, Saunier, Raúl Baena o de cualquier otro componente. De momento se atiende el interés de cualquier equipo que pregunte por algún futbolista. Otra cosa es que se acepte lo primero que llegue.