Cedido El Granada quiere arañar más beneficio por Rubén Pérez, al que quiere comprar el Leganés El Atlético de Madrid es el principal favorecido de su venta por sus contrato previo y los nazaríes pretenden un porcentaje mayor RAFAEL LAMELAS GRANADA Sábado, 9 junio 2018, 01:22

Después de dos cesiones consecutivas, el Leganés se ha lanzado a comprar a Rubén Pérez, el centrocampista de 29 años que todavía es propiedad del Granada. El jugador, que acaba contrato con los rojiblancos en 2019, está por la labor de prolongar su estancia en el conjunto pepinero. «Estoy contento aquí, a ver qué podemos hacer», comentó. Los nazaríes, por su parte, saben que no pueden ofrecer un proyecto deportivo atractivo habiéndose quedado en Segunda división y pretenden vender al astigitano, pero no a cualquier precio.

El problema surge en la distribución de los beneficios de su traspaso. Como parte de su llegada en libertad procedente del Atlético de Madrid, los colchoneros se aseguraron que ante una futura venta, el primer millón y medio fuera directo a sus arcas. A partir de esa cantidad, en el intervalo entre ese 1,5 y 3, estaría lo que llegaría a la hucha del Granada. A partir de 3 'kilos' irían al 50%.

Esto supone un agravio para los de Los Cármenes, que saben que el Leganés no estaría dispuesto a ir mucho más allá de esos 1,5. Intentan que el Atlético vaya a medias desde el primer euro como contrapartida. La cuestión es que si no cierran un acuerdo, el futbolista esperará a cumplir el año que le queda como parte del Granada –consumiendo otra cesión– y se iría libre, pues él no quiere regresar al club en el que jugó entre 2014 y 2016. El entonces director deportivo, Javier Torralbo 'Piru', le despreció y ahora no quiere 'comerse' el tránsito por la 'división de plata'.