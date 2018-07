Granada CF El Granada se queda, de momento, sin rival ante el que presentarse El Granada celebra un gol en el último trofeo, que se jugó ante el Málaga / Alfredo Aguilar El Betis ha optado finalmente por jugar el Ramón de Carranza FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Domingo, 29 julio 2018, 02:14

Tras varios días de dudas, y aunque no se ha oficializado, distintas fuentes confirman que el Betis no será el contrario ante el que se presente el equipo de Diego Martínez en Los Cármenes. El compromiso verbal que mantenían sevillanos y granadinos ha quedado en nada una vez el Cádiz culminó una negociación exprés para que los verdiblancos disputen directamente la final del Trofeo Ramón de Carranza. Será un torneo atípico, pues Cádiz y Las Palmas sí que disputarán una semifinal. La cercanía y las facilidades que ha dado el cuadro gaditano a los de Quique Setién han terminado por inclinar la balanza. El Granada, indignado, se queda sin rival para su particular estreno ante la parroquia granadinista a menos de dos semanas.

El Betis, un equipo que militará en Primera y disputará competiciones europeas, despertaba interés para la disputa de amistosos emplazados para el fin de semana del 11 de agosto, entre ellos el compromiso del Nuevo Los Cármenes. Desde el club rojiblanco se trabajará para cerrar el cartel y anunciar al nuevo rival del Trofeo Ciudad de Granada.

