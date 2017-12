GRANADA CF El Granada B prepara la segunda vuelta con un amistoso ante el Real Jaén Imágenes del partido disputado por el Granada B en Melilla. / IDEAL Juancho, Pablo González y Pape Mbodji son duda hasta última hora para un encuentro que se jugará a puerta cerrada ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 29 diciembre 2017, 00:55

El Granada B cambia este viernes su dinámica habitual de entrenamientos para enfrentarse a un Real Jáen que es el segundo clasificado del Grupo IX de Tercera y que sueña con regresar a la Segunda División B a la finalización de esta temporada. El equipo de Salva Ballesta empezó de manera irregular la temporada pero poco a poco ha ido escalando posiciones y tras su última victoria ante el Huétor Vega ha logrado colocarse en la segunda posición de una tabla clasificatoria que lidera el Atlético Malagueño.

Por su parte, los pupilos de Pedro Morilla, que están cumpliendo con buena nota en la categoría de bronce, afrontan el partido con absoluta tranquilidad, como si se tratara de un entrenamiento más antes de iniciar el segundo tramo del campeonato ante el UCAM Murcia.

El técnico del filial rojiblanco no tiene claro si podrá contar para este partido con los atacantes Juancho y Pablo González, que no entrenaron ayer por encontrarse con fiebre, ni tampoco se sabe con certeza si podrá jugar Pape Mbodji, cuyo vuelo tras pasar las vacaciones con su familia en Senegal está previsto que llegue en las próximas horas, pudiendo no llegar a tiempo para este compromiso amistoso.

La cita entre el filial y el histórico club andaluz será a las 12.30 horas en la Ciudad Deportiva aunque por tratarse de un partido enmarcado en la dinámica de entrenamientos del segundo equipo rojiblanco se disputará a puerta cerrada para el público.