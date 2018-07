Mercado El Granada le pide un millón de euros por Joselu al Oviedo P. V. / GCF Es el primer precio de salida según el entorno ovetense, que detallan que con el jugador sí hay ya sintonía ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 26 julio 2018, 07:26

El delantero del Granada Joselu Moreno tiene buen cartel en Segunda, categoría de la que fue pichichi durante el curso 2016/17, es deseado por varios equipos de la división de plata y según fuentes cercanas al Real Oviedo ha sido ofrecido para convertirse en nuevo futbolista del equipo carbayón, siendo «positiva» la predisposición del citado jugador, que a priori tendrá que competir con Adrián Ramos y Rodri por ganarse un puesto en el conjunto rojiblanco. Desde la ciudad asturiana manifiestan que el Granada no quiere dejarlo salir por menos de un millón de euros.

Su agente no quiere pronunciarse al respecto y de momento evita valorar la situación de su representado, que también le gusta al Osasuna y al Cádiz. Más tajante es la posición del Granada en todo este asunto. El club cuenta con el jugador, espera que ofrezca un buen rendimiento durante el nuevo curso y por ahora no piensa en abrirle la puerta de salida. La situación sería diferente si algún equipo presentase alguna oferta interesante por él y se ocupase de todo su salario, algo que aún no ha sucedido.