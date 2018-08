Granada CF El Granada perdona el gol al Elche en un buen segundo tiempo Pascu Méndez Los rojiblancos continúan sin encajar, aunque dejan el gusto amargo de no haber definido una de las muchas jugadas de gol que tuvieron ORIHUELA Domingo, 5 agosto 2018, 22:33

Poco se debe sacar en claro de una pretemporada, ese periodo del curso futbolístico en el que los equipos dibujan esquemas no vistos antes y forman con jugadores que siguen encajando en un nuevo puzzle. Los de Diego Martínez han vuelto a empatar hoy a cero en Orihuela, esta vez ante el Elche. Fueron superiores, sobre todo en el segundo tiempo. Disfrutaron de ocasiones muy claras, pero la pólvora sigue mojada a pesar del calor que baña las instalaciones de Campoamor.

Las tablas ante los franjiverdes vuelve a dejar la misma sensación de solidez defensiva que llevamos viendo toda la pretemporada. Y es que Rui Silva, Aarón y hoy Lejárraga no saben lo que es sacar un balón de sus redes este verano. Empezó el portugués, que completó su partido más destacado, no demasiado exigido pero sí muy atento para abortar cualquier acción de peligro. El resto del equipo formó en una suerte de 4-1-4-1, donde Nico se quedaba algo más rezagado y Andrés ocupaba el carril diestro. Juancho fue el encargado de tener libertad en la línea de cuatro, cayendo a banda y jugando a veces por detrás del punta, su compatriota Ramos.

En el primer tiempo ninguno de los dos equipos consiguió ponerle el cascabel al balón para hacerse dueño y señor de un partido que se jugó con un calor importante. El Elche fue el primero en pisar área contraria, aunque no probó a Rui Silva en prácticamente todo el primer acto. Adrián Ramos, gracias a dos buenas jugadas por el costado zurdo, tuvo las dos mejores ocasiones del Granada. En la primera, servida por Álex Martínez, no llegó a rematar bien el esférico. Lo hizo mejor en otro buen servicio de Vadillo, pero el testarazo se fue altísimo. La jugada tonta del encuentro llegó en el minuto 38, cuando el portero ilicitano quiso controlar un balón con la cabeza para llevarlo a sus dominios, con tan poco control que tuco que esprintar para evitar que el cuero entrara en su portería o saliera a córner. En la última del primer tiempo, Ramos controló dentro del área y se durmió, dando tiempo al portero a arrebatarle el balón. Aunque el colombiano aceptó haber perdido el uno para uno, el resto del equipo pidió insistentemente penalti.

0 Elche CF Unai Simón; Tekio, Cruz, Iván Zotko, Redruello; Xavi Torres, Villar, Josán, Javi Flores, Borja Martínez y Nino. También jugaron: Provencio, Manu, Luis, Jonny Ñíguez, Óscar Gil, Molina, Nando, Sory, Benja y Pincho. 0 Granada CF Rui Silva; Víctor Díaz, Pablo Vázquez, J.A. Martínez, Álex Martínez; Nico Aguirre, Vadillo, Andrés, J.A.González; Juancho y Ramos. También jugaron: Fede Vico, Quini, Alberto Martín, Montoro, Rodri y Lejárraga. Árbitro Juan José Lidón, del colegio valenciano. Amonestó a Víctor Díaz por el Granada y a Manu por el Elche.

Sólo un cambio hizo Diego en el descanso. Entró Vico y el partido cogió algo más de ritmo y de presencia granadinista en el área. El cuadro de Pacheta seguía colgando balones que eran de dominio luso. La mejor ocasión del encuentro llegó en torno a la hora de este. Vadillo ejecutó una falta con maestría y la mandó a la cruceta. El rechace lo recogió José Antonio Martínez, que debutó como titular y no pudo celebrarlo con un gol. Fede Vico siguió colgándose el cartel de revulsivo y evitó que el partido perdiera velocidad a pesar del típico carrusel de cambios en el que se convirtió la segunda mitad. Suya fue la jugada en la que Rodri pudo estrenarse como goleador rojiblanco. Una mano increíble de Unai Simón evitó el 0-1. Poco a poco fue muriendo el encuentro, con un Granada voluntarioso que no sufrió gracias al buen hacer de Silva y la defensa, pero sigue sin encontrar el punto óptimo en la mirilla de sus atacantes. Los rojibancos, además, acabaron en inferioridad numérica, pues Vico y Aguirre se hicieron daño al final del partido y el Granada no introdujo sustitutos.