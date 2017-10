Granada CF Granada y Oviedo se reencuentran tras casi tres décadas sin verse sobre un terreno de juego Pepe Villoslada / GCF El equipo de Oltra buscará regresar a la senda de la victoria ante una escuadra entrenada por Anquela que tampoco está ofreciendo lo que se espera de ella en el primer tramo de la competición ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 14 octubre 2017, 00:30

Corría el 13 de diciembre de 1987 cuando el Granada CF y el Real Oviedo se enfrentaron por última vez en el viejo Los Cármenes. Desde entonces, desde aquel encuentro que finalizó con un 2-4 a favor del cuadro asturiano, el equipo carbayón no ha vuelto a visitar la ciudad de La Alhambra. Tras el choque en el que ambos se despidieron provisionalmente en tierras asturianas (el 17 de abril de 1988), los destino de uno y otro equipo fueron totalmente diferentes hasta el día de hoy, en el que más que un encuentro protagonizan un reencuentro.

Y es que después de vivir -o sobrevivir- en Primera, Segunda, Segunda B e incluso en el infierno de la Tercera División, el Granada y el Real Oviedo se vuelven a mirar a los ojos en la tarde de hoy (18:00 horas) en un encuentro al que llegan en una situación parecida. Ambos están entre la terna de aspirantes al ascenso a Primera División pero ninguno de ellos ha comenzo bien la temporada: ni el equipo de Oltra, cuya racha de victorias consecutivas se vio frenada el pasado miércoles y ahora es noveno, ni el que dirige Juan Antonio Albacete Anquela, que suma 11 puntos que le hacen estar en la decimocuarta posición, más cerca de la zona de descenso que de los play-offs de ascenso a Primera.

El técnico de los rojiblancos, que podrá volver a contar con Pedro tras haberse perdido por sanción el anterior encuentro disputado en Tarragona, ha definido este partido en la rueda de prensa previa al mismo como "un reto" que su plantilla afrontará "bien, en condiciones. Si no hacemos un buen partido no lo voy a achacar al cansancio. Competimos en las mismas condiciones que el Oviedo y no creo que haya mayor problema”, explicó.

Por su parte, el Oviedo -que llegó este viernes a la capital granadina procedente del Aeropuerto de Málaga- se presentará a este compromiso con su técnico cuestionado, pidiendo paciencia al entorno y con una convocatoria integrada por los porteros Juan Carlos y Alfonso Herrero; los defensas Johanneson, Christian, Mossa, Cotugno, Carlos Hernández, Forlín y Valentini; los mediocampistas Rocha, Aarón, Saúl Berjón, Yeboah, Folchm y Marga; y los delanteros Toché, Linaes y Owusu.