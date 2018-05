GRANADA CF El Granada tiene un 16% de opciones de llegar vivo a la última jornada Al equipo rojiblanco solo le valen una sexta parte de las 729 combinaciones posibles en los partidos con equipos de 'su liga' ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 23 mayo 2018, 01:29

Un 16,46%. Ese es el porcentaje al que se aferra el Granada para mantener viva la llama de la esperanza en la última jornada en la que, en el mejor de los casos, se la jugaría ante el Cádiz sin perder de vista el transistor puesto que los granadinos ya no dependen de sí mismos.

Atendiendo al hecho de que al Granada le interesan un total de seis partidos de los once que se disputarán en la jornada 41, los de Miguel Ángel Portugal necesitan ganar y esperar a que al menos cuatro de los cinco equipos que tiene inmediatamente delante -porque las matemáticas dicen que llegar hasta el quinto puesto aún es posible- no cumplan sus objetivos. Si el Granada diera la sorpresa y venciera al Sporting en El Molinón necesitaría imperiosamente que el Oviedo no ganara en el Reino de León a la Cultural Leonesa, que el Numancia no gane en tierras hispalenses al Sevilla Atlético y que el Cádiz no gane en el Carranza al Tenerife. En el caso de que el equipo cadista venciera al chicharrero seguiría existiendo una mínima posibilidad, que pasaría por implorar una derrota del Valladolid en La Romareda, lo que dejaría al equipo pucelano con tres puntos de ventaja sobre los granadinos pero con el average igualado, por lo que habría que seguir haciendo cuentas de cara a la última jornada.

El Osasuna-Lorca es otro de los partidos que afectan al Granada pero no entra en esa lista porque aún en el peor de los casos para los granadinos (una victoria osasunista), el equipo navarro seguiría a tres puntos de distancia y podría ser alcanzado en la última jornada, existiendo incluso la remota posibilidad de que la Liga terminara con un triple, un cuádruple, un quíntuple e incluso un séxtuple empate de equipos con 64 puntos en su casillero (Valladolid, Cádiz, Numancia, Oviedo, Osasuna y Granada). En resumidas cuentas, una de cada seis posibilidades de las 729 que pueden darse esta jornada le valen al Granada (un 16%). Los aficionados más optimistas pueden agarrarse a ellas mientras que aquellos que ven el vaso medio vacío están protegidos por el 84% de las opciones restantes, que implicarían que la última jornada sería intrascendente para los intereses del equipo rojiblanco, obligándolo a pensar ya de manera definitiva en la planificación de la temporada 2018/19 en Segunda División.