Granada CF All in del Granada en El Molinón Ramón L. Pérez El equipo granadino intentará vencer al Sporting en Gijón para tener opciones de luchar por la promoción en la última jornada, misión para la que necesitará una ayuda extra en otros partidos ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 27 mayo 2018, 02:29

El Molinón puede ser la tumba del Granada 2017/18 deportivamente hablando. La mala racha de resultados que el equipo granadino ha protagonizado en los dos últimos meses le ha dejado prácticamente sin opciones de jugar promoción de ascenso, aunque las matemáticas le han esperado hasta ahora.

Ante el Sporting el crédito puede agotarse. El Granada verá aparecer en su pantalla el mensaje de 'Game over' si no gana, aunque si lo hace tendrá que mirar a lo que suceda en Cádiz (necesita que los gaditanos no ganen), en Sevilla (necesita que el Numancia no gane ante el filial hispalense), en León (necesita que el Oviedo no gane ante la Cultural Leonesa) y en Pamplona (necesita que el Osasuna no gane ante el Lorca). Casi nada.

Para este all in en toda regla el Granada no va a poder contar ni con el lesionado Salvador Agra ni con los internacionales Kunde y Rey Manaj (Peña ya no se tiene en cuenta hasta la próxima temporada). Además, Varas se ha caído por decisión técnica de una convocatoria en la que sí tienen cabida el mediocampista tanto Antonio Puertas como los futbolistas del filial José González (centrocampista ofensivo) y Aarón Escandell (portero). El técnico del equipo granadino, Miguel Ángel Portugal, ha comentado en la previa de este choque que sus jugadores están «preparados para todo» y que «es mi deseo que en el último partido tengamos al menos el 1% de opciones de poder conseguir el objetivo».

Por su parte, el Sporting llega a este encuentro con la intención de asegurarse el tercer puesto -su último partido de liga es ante el Córdoba de Sandoval- y apurar sus pocas opciones de ascenso directo, que se desvanecerán si el Rayo Vallecano gana en casa al Lugo. El técnico sportinguista, Rubén Baraja, ha citado a todos sus jugadores disponibles para esta choque, por lo que la lista final de 18 convocados la dará en las próximas horas.