Granada CF El Granada, a llegar hasta el extremo El delantero paraguayo del Espanyol Hernán Pérez, ahora cerca del Getafe, durante el partido ante el Girona esta temporada. / EFE El equipo de José Luis Oltra busca un refuerzo ofensivo para las bandas entre los descartes de los equipos de Primera | Muchos jugadores con potencial para Segunda como Borja Lasso o Hernán Pérez buscan equipo al no contar con minutos CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Lunes, 25 diciembre 2017, 09:50

La plantilla está compensada y cuenta con alternativas para todos los puestos. Lo dice su entrenador, José Luis Oltra, que asegura que a falta de Machís cuenta con «Joselu y Sergio Peña» para «jugar en su demarcación», extremo zurdo, o Espinosa, que lo sustituyó cuando se lesionó ante el Sporting. Eso teniendo dos recursos naturales como Antonio Puertas y Licá, a los que parece haberle perdido la fe. Advirtió, sin embargo, el valenciano que «eso no quiere decir que no vaya a venir nadie en el mercado invernal. Aunque creo sinceramente que con lo que hay podemos seguir adelante». La dirección deportiva trabaja en varios frentes, pero uno está claro, pues la principal carencia del equipo se encuentra en el ataque por los costados.

Ya se ha relacionado un nombre con el Granada: Hernán Pérez (28 años), que gusta pero su alto salario es un gran impedimento. El extremo paraguayo apenas está jugando esta temporada en el Espanyol, donde disputa su tercera campaña después de una larga carrera en el Villarreal, club en el que se formó desde que llegara a España con solo 20 años. Su velocidad y desborde son cualidades que atraen al entorno rojiblanco, pero se entiende que la operación es «complicada». De hecho, ayer se supo que está muy cerca de incorporarse al Getafe y seguir, por tanto, en Primera.

Otro extremo muy cotizado es Borja Lasso (23 años). Procedente de la cantera del Sevilla, esta temporada es jugador del primer equipo sevillista a todos los efectos pero apenas ha participado. Un partido de Liga ante el Espanyol más dos de Copa contra el Cartagena. Debutó con el primer equipo en Copa del Rey la temporada pasada. Ha sido el primer futbolista de la Liga española en unirse a la iniciativa Common Goal, iniciada por Juan Mata (Manchester United) y que apadrina Streetfootballworld, una ONG que apoya a más de 120 organizaciones en todo el mundo que utilizan el fútbol como herramienta de cambio, por el cual los jugadores se comprometen a donar el 1% de su sueldo a este fondo colectivo. De él destacan su olfato goleador. Varios equipos de la categoría como Valladolid, Lugo, Osasuna -su actual entrenador es Diego Martínez, quien trabajó con Lasso en el filial sevillista- o Tenerife andan detrás de sus pasos.

Bebé ha tenido una vida complicada. El portugués, de 27 años, fue entregado por sus padres a un orfanato con solo diez años y se crió en la calle antes de que el fútbol le diera una oportunidad. Ha pasado por hasta nueve equipos a lo largo de su carrera, entre ellos el Manchester United o el Benfica. Cumple su cuarta campaña en España, donde ha jugado en el Córdoba, Rayo Vallecano y Eibar, su actual club. Allí, en su segundo año, sigue sin ser protagonista. El Eibar le busca una salida en este mercado de invierno pero su ficha y su complicado carácter le hacen ser un caramelo envenenado.

De Rober Ibáñez (24 años) poco se puede decir. Ya ha jugado en el Granada y ofreció buen rendimiento. Su primera campaña fue destacada, con cinco goles y bastante protagonismo. En la segunda perdió algo de presencia. Una grave lesión le ha apartado de los terrenos de juego casi un año pero vuelve con ganas. En Valencia la competencia es enorme y podría volver a buscar un sitio en el que encontrar minutos. El Osasuna se ha fijado en él.

José Naranjo, que actualmente juega en el Leganés cedido por el Genk belga, con el que tiene contrato hasta 2020, apenas cuenta para Asier Garitano en el conjunto pimentonero. El futbolista onubense puede jugar en cualquiera de las posiciones de ataque pero su lugar en el campo es el extremo izquierdo. Por el momento ha jugado cinco partidos de Liga, pero solo uno de titular. A ellos se añade dos de Copa del Rey. Apenas 265 minutos en total, poco bagaje para un futbolista en crecimiento (23 años)

Muy distinto es el caso de Javi Ontiveros. Este extremo derecho de tan solo 20 años lleva tres campañas en la primera plantilla del Málaga pero no está contando con muchos minutos. Se esperaba bastante más de una de las grandes promesas de la cantera malaguista, sin embargo, este curso ha tenido participación en diez encuentros aunque en ninguno ha salido de inicio (259 minutos). Además, ha sido apartado durante un tiempo por un asunto disciplinario -al parecer una salida nocturna tras una derrota dolorosa en Mestalla precisamente en una discoteca de Granada-.

Nahuel (21 años), está cedido por el Villarreal al Betis esta temporada. El extremo derecho argentino no está jugando demasiado en el conjunto de Quique Setién. No ocuparía plaza de extracomunitario porque está nacionalizado. Se ha formado en la cantera del Villarreal, club al que llegó con solo 13 años. Como ahora le ocurre a Caio Emerson en el filial, Matías Nahuel estuvo tres años sin jugar por culpa de los problemas burocráticos que impuso la FIFA al tratarse de un menor. Entrenaba a diario pero cuando llegaba el fin de semana no podía salir al campo. Se espera mucho de él, tras una progresión tremenda. Al rosarino lo comparaban con Messi por su origen y su precocidad para destacar. Incluso el agente que lo trajo a España, Fabián Soldini, fue el mismo que llevó a la estrella azulgrana a Barcelona. En su segunda temporada en el Betis tampoco está teniendo mucha continuidad. Incluso este verano el club sevillano se planteó romper el año de cesión que le quedaba por contrato con el argentino.

Jony (26 años), asturiano de nacimiento, ya ha pasado por los dos clubes más importantes del Principado, aunque fue en el gijonés en el que hizo carrera. Su paso por el Málaga no está siendo como Míchel esperaba, por eso, junto a Ontiveros, forma parte de esa lista de posibles bajas del conjunto de la Costa del Sol. A pesar de que parecía llamado a destacar, y que se lo estaba tomando en serio -perdió siete kilos el pasado verano-, su rendimiento está en entredicho. El Sporting ya se ha posicionado para recuperarlo.

La lista de jugadores que responden al perfil es alargada (Carles Gil Deportivo, Omar Ramos, Leganés o En-Nesyri, Málaga)...