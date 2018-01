GRANADA CF El Granada lanza la mejor oferta por Jony El asturiano Jony, en un partido del Málaga. / XAVIER BONILLA El jugador del Málaga, que no entró en la convocatoria para el partido de anoche, espera que su futuro se resuelva cuanto antes. El Sporting, exequipo del asturiano, puja fuerte por el extremo pero su apuesta económica es peor que la de los nazaríes RAFAEL LAMELAS Martes, 9 enero 2018, 00:41

Jonathan Rodríguez Menéndez, 'Jony', es el gran objetivo del Granada en el mercado de fichajes de invierno, aunque no tiene nada fácil traerlo. El extremo de 26 años, propiedad del Málaga, no cuenta para su entrenador, Míchel González, que ni siquiera lo convocó para el partido de Liga de anoche, pero tiene sobre la mesa varias ofertas más para su cesión hasta final de temporada. Entre ellas, una de alto valor sentimental. Al asturiano, natural de Cangas de Narcea, también le está tentado el Sporting de Gijón, su club anterior, en el que pasó del filial a triunfar en su primer equipo, viviendo el último ascenso a Primera división y la permanencia el curso siguiente, aunque luego lo abandonara de forma abrupta, sin renovar, ahorrándole el traspaso a los de la Costa del Sol.

Los del Molinón se han mostrado austeros en su propuesta salarial por la cesión del jugador hasta acabar el curso, pese al interés. La mejor oferta que se le ha presentado es la del Granada de momento. Los nazaríes manejan una solvencia que les permitiría llegar a asumir lo que le resta de su ficha hasta final de campaña, si la negociación se forzara hasta el punto de no retorno. Cobra unos 800.000 brutos, por lo que sería aproximadamente la mitad.

Jony llegó al Málaga como futbolista libre tras no renovar con el Sporting al concluir la campaña 2015-2016. Esto generó un cisma en la masa social de los asturianos, que parece haberse subsanado año y medio después, en vista de la necesidad de escalar puestos en la clasificación de Segunda y las ganas que tiene el futbolista de jugar con más regularidad, encima con los suyos.

Uno por los que se interesó Salvador fue por Rubén Peña, pero el Eibar lo retiene

El director deportivo del Granada, Manolo Salvador, está al acecho. Sabe que el Sporting cuenta con el aspecto emotivo y la probable voluntad de Jony, pero los gijoneses tienen más necesidades y han de repartir esfuerzos. No podrá concentrar su dispendio en solo un futbolista para el costado, que es la prioridad del Granada. El Sporting quiere al futbolista pero no a cualquier precio. Esta es la gran baza nazarí.

De momento, el Sporting apenas propone unos 150.000 euros para cubrir lo que le queda de salario, pretendiendo que el Málaga asuma el resto, a lo que su dirección no estaría dispuesta. No le gustaría alargar el tema más allá de esta semana. Va con prisa para liberar masa del control financiero y hacer más refuerzos. Los de la Rosaleda se negaron a la salida a otro 'Primera' para evitar fortalecer a rivales directos, por lo que el territorio para Jony se queda acotado al extranjero, algo que al jugador no le agrada, o a LaLiga 1|2|3, pareciendo un mano a mano entre el Sporting y el Granada por ahora.

En cuanto a sus cualidades, Jony es un jugador zurdo que se desenvuelve habitualmente por su costado natural, pocas veces a pierna cambiada. Si fichara por el Granada, José Luis Oltra se encontraría con la problemática de encajarle en sus esquemas, debido a que el inquilino de ese lado es Darwin Machís. Jony podría intentar abrirse hueco en la derecha, por Pedro, o bien volver al otro perfil en las posibles ausencias del venezolano. También podría ser que Machís pasara a la diestra.

Jony está deseando resolver su futuro. Michael Santos, delantero del Sporting cedido por los blanquiazules, fue preguntado sobre si sabía algo de la situación de su excompañero. «Él está en duda de si venir. Es cosa suya y de su representante, no puedo decir qué hará», respondió. Los guiños allí son constantes.

La participación de Jony con el Málaga ha ido en retroceso. La temporada pasada disputó 24 partidos, quince como titular, metiendo dos goles. En estos últimos meses, apenas participó en cinco, uno con la formación de salida. Hay que ir a sus tiempos en el Sporting para observar números de indiscutible. 41 encuentros en Segunda, estableciendo siete dianas; 36 en Primera, con cinco tantos.

Otros frentes

Pronto quedará resuelta esta duda. Si el Granada cubre una posición que quiere fortalecer este enero o si tiene que ir a otros frentes. Los nazaríes han rondado a otros futbolistas. Uno de ellos ha sido Rubén Peña, del Eibar, aunque se toparon con la negativa del conjunto vasco.

Salvador se ha interesado también por Omar Ramos, pero el Leganés no parece dispuesto a abrirle la puerta y el canario quiere ganarse su ampliación. Parecía que la normativa impedía a otro extremo del 'Lega', Naranjo, actuar con un tercer equipo (jugó con el Genk ya en la temporada vigente), pero al parecer sí habría un resquicio que lo permitiría. En principio, tampoco va a salir del conjunto madrileño, que sigue interesado en quedarse en propiedad al rojiblanco Rubén Pérez, aunque sin llegar a las cifras esperadas por el Granada. Nahuel, extremo del Betis, parecía tenerlo hecho con el Barça B, aunque la negociación se habría torcido. Es otra posibilidad para el puesto, cuyo nombre sobrevuela este 'bazar' invernal.