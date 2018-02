Granada CF El Granada, investigado por blanqueo y fraude fiscal en el caso Líbero Quique Pina, Gino Pozzo y Juan Carlos Cordero, en su etapa en el Granada. / GONZÁLEZ MOLERO Un representante de la actual propiedad del club tendrá que ir a declarar el viernes por estas acusaciones de la etapa Pina, quien seguirá en prisión RAFAEL LAMELAS GRANADA Sábado, 17 febrero 2018, 03:55

El Granada, como persona jurídica, también está siendo investigado en el marco de la operación Líbero. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata confirmó esta situación, que ya se desprendía de su primer auto, en una nueva resolución difundida ayer. En ella profundiza en más detalles del caso y termina citando a declarar como investigado a Raffaele De la Riva, medida de la que les advirtió IDEAL el jueves.

Se trata del administrador del fondo de inversión Fifteen Securitisation, en el que confluía el mayor porcentaje de la venta de numerosos futbolistas del equipo rojiblanco, Udinese y Watford durante los años de gobierno de Gino Pozzo, que también está investigado. De la Mata desestimó en otro escrito el recurso de reforma presentado por la defensa de Quique Pina, expresidente rojiblanco, por lo que el murciano seguirá en prisión sin fianza. Acudirá a la Audiencia el lunes, a las 12.

El nudo de empresas - Granada CF SAD El auto detecta «riesgos fiscales» en el Impuesto sobre Sociedades en los ejercicios de 2013, 14 y 15. - Grup Serton 33 SL Pozzo sería su administrador. Su abogado Jordi Trilles lo fue en una estructura previa. Prestaba asesoramiento deportivo al Granada por cantidades «superiores a la propia dirección deportiva». Trilles, administrador de Daxian, la empresa que compró las mayoría de acciones del Granada SAD, siguió en el consejo después de la venta a Jiang. Salió en mayo. - Calambur Empresa a nombre de Elena Pina. Recibiría contraprestaciones por intermediar en fichajes y salarios en favor de su hermano, con el Granada y otros equipos. También están Quique Sports y ADGB. - Fifteen Securitisation Administrada por Rafaele De la Riva, llamado a declarar. Es el «fondo» al que iba el 90-95% de los traspasos de varios jugadores desde el Granada, Udinese y Watford. - Diversify Sport Mismo domicilio que Grup Serton, en Barcelona. Controlada por Trilles y De la Riva, próximo a declarar. Pozzo le aportaría patrimonio desde tres sociedades luxemburguesas: Hornets Management, que se relaciona con el Watford inglés; Kalmuna, dueña de otra mercantil, Gesapar, que regiría el Udinese; y Sport Investments, antes Freud International. - Casals Herramientas Eléctricas La investigación detecta movimientos hacia esta empresa también desde el Granada.

La parte de la resolución que afecta al Granada subraya que se han detectado «riesgos fiscales» en relación con el Impuesto sobre Sociedades en los ejercicios fiscales 2013/14, 2014/15 y 2015/16, último antes de la venta al chino John Jiang. Unas prácticas cuyo objetivo «pudiera no ser otro que la elusión ilícita de cuotas ficales y/o el blanqueo de capitales procedentes de esa u otras conductas delictivas», se extiende. Unas infracciones que contarían con la «colaboración necesaria» de Pozzo y Pina. Los delitos de los que se acusa al Granada serían contra la Hacienda Pública y por blanqueo.

El club celebra consejo el miércoles y esperará al juicio para decidir si toma medidas contra los predecesores

Los gestores actuales del Granada recibieron una notificación que les emplazaba a que uno de sus representantes compareciera este lunes ante el juez. Los abogados solicitaron un aplazamiento que fue admitido, por lo que la declaración se celebrará el viernes. Este miércoles tendrá lugar una reunión ya prevista del consejo de administración. En ella intervendrán los consejeros Kangning Wang e Ignacio Cuerva, junto al director general Antonio Fernández Monterrubio, la conexión telemática con el presidente Jiang y la intervención de los abogados del bufete Senn Ferrero, que explicarán la situación. Será entonces cuando se designe al interlocutor ante De la Mata. Los pequeños accionistas tendrán información al respecto de lo que se resuelva.

El Granada no va a lanzar, en principio ningún comunicado. En el club esperaban esta llamada porque la responsabilidad como persona jurídica parecía clara. Son conscientes de que el foco está puesto sobre la anterior gestión. Se han personado en la causa pero no tomarán medida alguna hasta que no se esclarezcan los posibles perjuicios económicos para sus arcas tras el futuro juicio. Descartan penalizaciones deportivas. En cierto modo sí preocupa el daño a la imagen del Granada en China, el país de origen del actual presidente, al ser todo tan escandaloso.