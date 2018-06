El Granada se interesa por el delantero Rodri Ríos

J. L. Oltra: «Es un futbolista completo»

Desde que abandonó el Granada, José Luis Oltra ha atendido con asiduidad a medios de comunicación que no fueran locales, evitando extenderse sobre su estancia en el club rojiblanco. Hace unos días, Radio Marca Asturias le preguntó por Rodri Ríos debido al interés del Oviedo. Oltra lo dirigió en el Córdoba. De él dijo que es un futbolista «completo» al que le tiene «cariño. Es un delantero centro aunque no es el típico punta que está sólo para rematar. Juega bien de espaldas, es fuerte, se asocia, pero no es un goleador al uso. Asiste mucho, mejora a los demás y sus cifras están siempre entre ocho y doce goles. Si se aguarda a que marque 20, las expectativas están un poco confundidas», detalló. «Ha tenido una trayectoria buena, aunque en Alemania sufrió un frenazo», añadió. «Es un chico centrado, que se cuida», piropeó.