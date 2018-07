Mercado El Granada intentó cobrar por el traspaso de Menosse El charrúa se desvinculó tras recibir una pequeña indemnización. El club afronta ahora las salidas más complicadas RAFAEL LAMELAS GRANADA Viernes, 20 julio 2018, 01:49

La negociación para rescindir a Hernán Menosse como jugador del Granada se dilató hasta ayer por la mañana. El tema quedó pactado verbalmente a última hora del miércoles y su representante, Álvaro Aicua, se acercó a la ciudad deportiva este jueves para formalizar la salida. Los síntomas de que todo se iba a resolver se habían evidenciado. El charrúa no disputó el 'partidillo' con los demás y se quedó en el gimnasio en la sesión de la tarde del miércoles. Tampoco saltó al campo ayer y dedicó esas horas a despedirse de los jugadores y empleados de la entidad, con palabras cariñosas de Joselu, amigo desde que coincidieran en el Recreativo de Huelva.

Menosse es uno de los que ha estado en el escaparate desde que acabó la campaña. Se le consideró como una de las recomendaciones de Oltra cuando accedió al puesto de entrenador, si bien en el club había informes que avalaban esta llegada. Comenzó el curso con protagonismo, pero la 'repesca' de Saunier –tras las dudas sobre su continuidad– y el aterrizaje de Chico Flores le dejaron en barbecho.

Varios equipos sudamericanos se habían interesado por su pase, aunque ha sido el Belgrano argentino quien ha pujado con más fuerza, como han detallado medios del país andino desde el sábado pasado. El tema se complicó porque el Granada quiso ahorrarse el máximo en su indemnización. Cuando se percató de este interés trató de obtener alguna cantidad en concepto de traspaso. El Granada ya pagó en su día unos 50.000 euros por él al Rosario Central, aunque prácticamente lo descontó del salario. Belgrano no ha soltado nada, pero el uruguayo sí ha perdonado gran parte de su ficha del próximo ejercicio. Un ahorro que aumenta el margen salarial rojiblanco.

La 'operación salida' ha sido prolífica, aunque se adentra en una fase complicada. No será fácil colocar a integrantes como Saunier, que anda con molestias; Baena o Varas, que tienen intención de ganarse el puesto; ni a Fran Rico, que intenta recuperar su maltrecha rodilla. Sí salieron Pedro (libre al Deportivo), Machís (porcentaje mínimo de traspaso al ser del fondo de inversión, rumbo al Udinese) y los que estuvieron en otros clubes, como Rubén Pérez (libre al Leganés), Krhin (al Nantes por unos 400.000 euros) y Carcela (al Standard de Lieja por 2,5 millones). No renovó Chico Flores (Rubin Kazán), se fue cedido Peña al Tondela y no regresaron tras su estancia en préstamo Kunde, Rey Manaj, Espinosa e Iriondo. Por otra parte, el Málaga firmó al portero Munir, procedente del Numancia.