El Granada femenino arranca 2018 con el mismo poderío goleador

El Granada comenzó el nuevo año con una victoria, tal y como finalizó el pasado. Tras un mes sin competición, a las de Valverde les costó abrir la lata ante un Santa Teresa que llegó a Granada con un planteamiento ultradefensivo. Las de Manuel Agudo estuvieron muy intensas y disciplinadas hasta el final del encuentro y pese a ir por debajo en el marcador, no perdieron el posicionamiento. El equipo pacense, llegó a Granada con la clara intención de conseguir el marcador menos abultado posible y en ello volcó sus esfuerzos.

Desde el inicio el Granada se adueñó de la pelota y se hacía con el control pero no terminó de imponer su ritmo alegre. Faltó ritmo aunque en ningún momento vieron peligrar el resultado. Loa, que volvía a jugar tras más de tres meses por lesión, se mostró muy segura en el centro de la zaga, haciendo una buena pareja con Raky.

4 Granada femenino A. Romero, Raky, Lula, L. Pérez (Elo, m. 53), Lauri, Oviedo (T. Galán, m. 65), Alba P., Mari (Yurena, m. 77), Urre, M Coronel y Loa (Mushu, m. 82). 0 Santa Teresa B Gema (Eva, m. 59), Carmen, Lulu (Raquel, m. 68), Irene, Andrea, Lidia, Roma, Mai, Nena (Eva, m. 80), Marchena (Marta, m. 89) y Aitana. Goles 1-0, min. 39: M. Coronel; 2-0 min. 40: Oviedo; 3-0, min. 70: Lauri; 4-0, min. 85: Lauri. Árbitro Laura Fernández Alcázar, asistida por Beatriz Torres Corral y Marta García Fernández. Amonestó con tarjeta amarilla a la local Lauri por protestar. Incidencias El Estadio de la Juventud, ante unos 50 aficionados.

Coronel abre la lata

Laura Pérez llegó una y otra vez por banda, volviendo loca a su defensora, pero la superioridad en velocidad no podía terminar de aprovecharla porque veía cómo era sancionada con fueras de juego, algunos más que discutibles. De hecho en el minuto 31 veía cómo se le anuló el que podría haber sido el primer gol. Los minutos pasaron, el dominio era intenso, pero faltaba culminar. No fue hasta el minuto 39 cuando en una jugada de barullo en el área, Coronel consiguió disparar de forma poco ortodoxa para conseguir que, tras varios rebotes, entrara el balón. El Santa Teresa sacó desde el centro del campo, el Granada lo robó y Oviedo se plantó sola ante la guardameta visitante para hacer el segundo. Dos goles en poco más de un minuto, que pusieron justicia en el marcador, que ya no se movió hasta el descanso.

Comenzó el segundo tiempo con más de lo mismo. Dominio rojiblanco y un rival encerrado atrás, que sí bien en la primera parte había contragolpeado en algunas ocasiones, en el segundo prácticamente renunció a cruzar la línea del centro del campo. Valverde movió el banquillo, dando descanso a sus bandas e intentando poder sobrepasar esa acumulación de jugadoras. Costó pero en el minuto 70 Lauri logró hacer el tercero, culminando una asistencia de Galán. La 'saeta rubia' del Granada, muy activa durante todo el partido, sería también la que haría el cuarto y definitivo, producto de una buena jugada individual. Era el minuto 85. El Granada gozó de alguna que otra ocasión, pero ya no hubo cambios en el marcador.

Con este resultado, sumado a la victoria del Málaga ante el Polillas, el Granada sigue siendo segundo. La próxima jornada se enfrentan al Racing de Daimiel, en el último partido antes del gran duelo en casa del líder, el 28 de enero. Entre medias habrá una jornada de descanso liguero.