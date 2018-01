Granada Femenino Al Granada se le esfuma el ascenso en Cártama Laura Pérez intenta el regate a la izquierda mientras Loa ve como se le anticipa la portera del Málaga. / SALVADOR GARCÍA Las granadinas caen derrotadas frente al líder y rival directo y quedan a expensas de una gesta OLEA Málaga Lunes, 29 enero 2018, 01:55

El Granada lo intentó pero no pudo conseguirlo. Los nervios, las imprecisiones y la presión le ganaron la partida a las rojiblancas, que se jugaban demasiado en 90 minutos. Pese al mal comienzo, encajando un gol en apenas diez minutos, el equipo nazarí conseguía empatar a un Málaga que basó su estrategia en el juego directo, e incluso llegó a ponerlo contra las cuerdas al final de primer tiempo, en quince minutos magníficos. Pero un segundo gol nada más comenzar la segunda parte dejó noqueado al conjunto que dirige Valverde, que durante 45 minutos estuvo intentándolo, pero sin conseguir al menos esa igualada que, probablemente, hubiera sido el resultado más justo. Ahora el conjunto femenino del Granada se encuentra a cinco puntos del líder, lo que pone muy cuesta arriba el acceso a la disputa del 'play off' de ascenso. Con diez jornadas por delante, las granadinistas tendrán que volver a hacer gala de su profesionalidad y darlo todo, para no dejarse ningún punto más en el camino, a la espera del fallo de rival. Difícil sí, imposible no.

Málaga CF Chelsea, Potigo, Encarni, Paula (min. 87 María Ruiz), Sheyla (min. 83 Siobhan), Adriana (min. 89 Karina), Pamela (min. 89 Noe), Raquel, Ruth, Farfán y María Martín. Granada CF María Valenzuela, Raky, Lula, L. Pérez, Lauri, Oviedo (min. 79 T. Galán), Alba P., Mari (min. 61 Elo), Urre, Coronel y Loa. Goles 1-0 min. 11 Raquel; 1-1 min. 36 Urre; 2-1 min. 47 Adriana. Árbitra María Isabel Serrano García, asistida por Isabel Buendía Núñez y María Muñoz Esteban. Amonestó con tarjeta amarilla a las locales Pamela y Ruth, y a las visitantes Loa, Lula y Mari, quien fue expulsada por acumulación de tarjetas. Incidencias Partido disputado en la Ciudad Deportiva de Cártama, correspondiente a la décimo sexta jornada de la Segunda División Nacional de Fútbol Femenino, con el liderato en juego y ante unos 700 espectadores, de los que en torno a 250 eran aficionados rojiblancos.

A remolque

En los primeros compases del encuentro ambos conjuntos se tanteaban, aunque el Málaga salía haciendo una presión en el campo del Granada, dificultando la salida del balón de las rojiblancas. El Granada se defendía, pero en el minuto 11 una indefinición de la defensa rojiblanca, unida a un titubeo de la cancerbera, hacían que Raquel se presentara sola ante María y la batiera. Con el uno a cero, las malaguistas se volcaban aún más en el ataque, mientras que las rojiblancas se defendían con garra.

Poco a poco, conforme los minutos pasaban, el Granada, liderado por una Lauri que fue la mejor de su equipo, iban haciéndose con el centro del campo, arrinconando al equipo de Contreras. Cada vez les costaba más salir y casi no llegaban a la meta de la jovencísima María Valenzuela. Las ocasiones empezaron a llegar para las nazaríes. Laura Pérez dio dos sustos, y en el tercero, el trabajo que estaba realizando el equipo finalmente tuvo su recompensa. Laura Pérez lanza un disparo que despeja Chelsea, sin atajar. El balón le llega a Urre quien dispara al primer toque. El balón pega en el palo y al final entra. El empate dejó mermado al Málaga, que vivió sus momentos más complicados, pidiendo prácticamente la hora. El descanso fue muy positivo para las locales y negativo para las granadinas. Se tornaron las dinámicas. El Málaga volvía a salir con la intensidad del inicio de la contienda y, en el minuto 47, marcaría el segundo y a la postre último gol del partido.

Con el Málaga volcado en ataque, un error de control por parte de la defensa granadinista, propició el contraataque malaguista. Aunque en primera instancia Urre consiguió despejar, el balón le cayó a Adriana -la 'pichichi' malaguista-, que no perdonó. Fusila a placer la portería defendida por María Valenzuela. Ahí se esfumó el ascenso, ya a expensas de que fallen las malagueñas.