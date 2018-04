Granada CF El Granada ha encajado casi el 40% de los goles en los últimos veinte minutos Los jugadores de la Cultural celebran el gol del empate ante el Granada / Ramón L. Pérez Si hubiese evitado esta circunstancia el equipo rojiblanco tendría ahora 12 puntos más ANTONIO NAVARRO Granada Viernes, 27 abril 2018, 02:00

El pasado domingo el Granada dejó escapar dos puntos en la recta final de su partido ante la Cultural Leonesa, pero no es la primera vez que los rojiblancos lamentan no ganar o no puntuar en un encuentro por recibir uno o varios tantos en los minutos finales.

Hubo un instante en la etapa de José Luis Oltra en el que defender marcadores favorables en Los Cármenes se convirtió prácticamente en 'un arte'. Sin embargo, fuera de casa las estadísticas en los últimos veinte minutos de los partidos siempre fueron desoladoras y en total 16 de los 41 goles que lleva encajados el Granada esta temporada han sido en los últimos minutos de los encuentros (un 39%).

Si los granadinos no hubiesen encajado esos goles tendrían 12 puntos más en su casillero, pero al no haberlo conseguido esa cifra entra dentro del llamado 'fútbol-ficción'. Especialmente dolorosos fueron los duelos en los que los puntos se escaparon en el descuento, como en el choque ante el Lugo en el Anxo Carro o el que no ganó ante la Cultural en el Nuevo Los Cármenes. Estos fueron los 13 partidos en los que el conjunto rojiblanco recibió uno o más goles en la recta final.