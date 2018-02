Granada CF | Femenino El Granada se divierte en el Estadio con una 'manita' a La Rambla Optimismo de ayer de las rojiblancas, que forman una piña. / OLEA Las rojiblancas cumplen con su obligación y se mantienen a la expectativa de posibles tropiezos del Málaga OLEA GRANADA Lunes, 26 febrero 2018, 02:01

El Granada que dirige Valverde sigue ganando y sumando, conscientes de que no pueden fallar, ya que aunque dependen del error del Málaga, que por ahora se muestra intratable, sus opciones, aunque muy escasas, pasan por no dejarse ni un punto más en el camino. Es muy difícil pero aún no es imposible llegar al objetivo.

5 Granada CF María, Elo (min. 59 Oviedo),Lula, Lauri, White (min. 80 Mushu), Alba P, T Galán (min. 59 Mari), Urre, Coronel, Yurena y Vilar. 0 La Rambla Ana (min. 88 Mariloli), Patri, Paloma, Isa, Ale, Sara, Eva (min. 80 Eli), Andrea (min. 85 Guigui), Marta, Munzón y Meli. Goles 1-0 min. 24 Yurena; 2-0 min. 27 White; 3-0 min. 68 Oviedo; 4-0 min. 78; 5-0 min. 89 Oviedo. Árbitra Cristina Aguilera, asistida por Jennifer Cortés e Isabel Yllera, mostró tarjeta amarilla a la local Yurena Celestino. Incidencias Partido correspondiente a la décimo novena jornada de la Segunda división nacional de fútbol femenino, disputada ante unos ciento cincuenta aficionados, en el Estadio de la Juventud, en un encuentro que comenzó bajo la lluvia.

Un encuentro que dominó el Granada desde el principio al final, con un 80 por ciento aproximadamente de posesión, ante una Rambla que prácticamente renunció al ataque y se atrincheró en su campo para evitar un marcador más abultado. Además de la defensa numantina, con dos líneas de cinco, también hay que destacar el buen hacer de la guardameta visitante, Ana Gómez Asta, que hizo un gran partido y que en la primera parte, sobre todo, fue la artífice de que se llegara al descanso con un dos a cero. La cancerbera rambleña sacó hasta tres balones en la misma línea de meta.

Desde el comienzo el Granada impuso su juego, asfixiando a las visitantes, que no cruzaron la línea de medio campo durante los primeros 45 minutos. Las nazaríes llegaban una y otra vez, Elo, muy activa perdía la partida ante Ana en dos ocasiones, pero en el minuto 24 Yurena se haría con un balón en el área, tras un despeje de la defensa y conseguiría conectar un disparo que, finalmente, se colaba en la portería y subía el primero. Tres minutos después sería White la que desde la frontal, fuera del área, empalaba un balón y marcaba un golazo que se convertía en el segundo para las rojiblancas. Con ese resultado se llegaría al descanso.

Dominio absoluto

Con la reanudación más de lo mismo. Las rojiblancas dominando y generando ocasiones de forma casi constante, pero sin conseguir aumentar la renta hasta el minuto 68, cuando Oviedo, que había sustituido a Elo, haría el tercero, cruzando un balón al segundo palo, al que no pudo llegar Ana. Diez minutos después sería Yurena la que nuevamente marcaría, haciendo el cuarto para su equipo y el segundo en su cuenta particular. El quinto y último, sería obra una vez más de la ariete argentina del Granada. Con el tiempo casi cumplido, Oviedo hacía el quinto y último. No hay cambios en la clasificación. El Málaga lidera.