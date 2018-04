Segunda B El Granada B despierta demasiado tarde Hao conduce el balón en el partido contra el Recreativo. / Alfredo Aguilar El Recreativo vence por la mínima a un filial granadino que crea poco peligro en el primer tiempo, pero mejora tras descanso ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 29 abril 2018, 03:06

El Granada B se despidió de sus opciones matemáticas de entrar en promoción de ascenso al caer en casa ante un Recreativo de Huelva que se jugaba media permanencia y que supo controlar el partido en la primera mitad y guardar la ropa tras el descanso, que fue cuando más apretó el filial rojiblanco. La importancia del encuentro para el plantel onubense era evidente viendo el estado de las gradas de la Ciudad Deportiva, que rozaron el lleno con más de 200 seguidores recreativistas que no pararon de animar a su equipo durante todo el encuentro. El Granada B, con los deberes hechos a estas alturas de la temporada, se permitió experimentar con la alineación y el técnico granadino Rafa Morales dejó en el banquillo a algunos de los futbolistas más importantes del equipo durante este curso como Antonio Marín o Juancho para otorgarle la titularidad y evaluar la progresión de otros jugadores que han acumulado menos minutos a lo largo del campeonato como Hao, Jean Carlos y Nacho Buil. El Recreativo demostró desde el inicio que tenía mucha más necesidad que su rival y Lazo dio el primer aviso serio del partido con un disparo cruzado desde el interior del área que se marchó rozando el poste de la portería local (m.5). Los acercamientos del equipo onubense fueron numerosos en los primeros instantes del duelo y por eso el Granada B buscó sacudirse la presión y llegar al área rival de cualquier manera, pero a los mediocampistas les costaba un mundo superar la línea de tres cuartos de campo y los granadinos solo inquietaron a Marc Martínez durante todo el primer tiempo con un disparo de Víctor Morillo desde la frontal del área que salió ligeramente alto. El trabajo defensivo de los rojiblancos estaba dando sus frutos hasta que en el minuto 28 Isi y Hao no se entendieron en las inmediaciones del área local. Allí apareció Gorka Santamaría para robarles la cartera, internarse en el área y, aunque estaba rodeado de piernas rivales, el atacante blanquiazul encontró el hueco por el que mandar el balón a la escuadra de la portería local (0-1).

Intentó el equipo recreativista dejar el encuentro encarrilado antes del descanso, pero la defensa rojiblanca fue la línea que mejor funcionó puesto que la actuación de los atacantes del 'B' pasó prácticamente desapercibida. A los tres minutos de la reanudación Neva rozó el empate con un disparo cruzado que se marchó desviado por poco. Morales movió el banquillo y retiró del campo en apenas diez minutos a tres jugadores que no estaban creando peligro para dar entrada a otras tres piezas que sí que terminaron por cambiar el dibujo del encuentro. El Granada B pasó a dominar el juego y el 'Recre' no tuvo más remedio que intentar conservar tres puntos que para el equipo onubense eran oro puro. Casi ningún centro de los granadinos encontró rematador en un área visitante que siempre estuvo repleta de camisetas blanquiazules. No obstante, José González rozó el empate en el descuento al encontrarse un balón muerto en el área, pero su doble remate fue repelido de manera milagrosa por la zaga y por el guardameta rival.