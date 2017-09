GRANADA CF El Granada se despereza ante el Córdoba Primer triunfo de la temporada para un conjunto rojiblanco muy superior al equipo cordobesista y en el que Machís brilló con dos goles y siendo clave en el tercero, firmado por Joselu ANTONIO NAVARRO Sábado, 23 septiembre 2017, 20:16

Está siendo una semana de estrenos en Granada. Si el pasado jueves la ciudad daba la bienvenida de manera definitiva al Metro, este sábado el equipo más representativo de la misma ha estrenado su casillero de victorias en liga. Una victoria justa del equipo rojiblanco ante un Córdoba que no fue tan fiero como los últimos rivales ante los que se había enfrentado el conjunto granadinista y que no creó demasiado peligro ante la meta de Javi Varas, que no pudo acabar imbatido porque Sergi Guardiola fabricó de la nada un golazo en el tramo final del encuentro.

Oltra cambió su sistema de juego respecto a anteriores partidos pasando del 4-4-2 al 4-2-3-1 con Peña en la mediapunta y Adrián Ramos como hombre más adelantado. Saunier también entró en la alineación en el lugar dejado vacante por Charlie Dean, fuera de la convocatoria. Y lo cierto es que el equipo granadino no pudo empezar mejor el partido ya que a los ocho minutos se puso por delante en el marcador gracias a un centro raso de Víctor Díaz que fue rematado en el segundo palo por Machís, que estuvo mucho más rápido que sus oponentes para hacerse con ese balón (1-0).

El Córdoba intentó reponerse al golpe durante los siguientes minutos y controló el balón ante un Granada demasiado impreciso y que llegó a abusar de los balones largos durante este primer tramo del partido. No obstante, Javi Varas estuvo muy atento para atrapar un disparo raso de Joao Alfonso, que fue la ocasión visitante más clara del primer tiempo (m.20) . Por su parte, el Granada disfrutó de dos claras a balón parado: un remate de Machís que salió alto tras un saque de esquina y un lanzamiento de falta de Álex Martínez que escupió el larguero.

La segunda mitad empezó igual que la primera. Machís fue el protagonista de una jugada personal en las inmediaciones del área que el futbolista venezolano se encargó de finalizar con un disparo cruzado ante el que Kieszek pudo hacer más (2-0). Con la tranquilidad de contar con dos tantos de ventaja en el luminoso, el Granada intentó ampliar la renta ante un Córdoba más nervioso y estuvo muy cerca de hacerlo con un penalti provocado por Adrián Ramos pero fallado también por el propio jugador colombiano, que tuvo que lamentar que el guardameta Kieszek le adivinara la intención.

3 GRANADA CF Varas; Víctor Díaz, Saunier, Menosse, Álex Martínez; Baena, Montoro (Alberto Martín, m.68), Pedro, Machís, Sergio Peña (Kunde, m.76); y Adrián Ramos (Joselu, m. 69). 1 CÓRDOBA Kieszek, Pinillos (Jaime Romero, m. 61), Aguza, Edu Ramos (Caballero, m.71), Jona, Alfaro (Markovic, m.55), Javi Galán, Sergi Guardiola, Joao Alfonso, Fernández y Josema. Goles: 1-0, m.8: Machís; 2-0, m.52: Machís; 3-0, m.81: Joselu; 3-1, m.83: Sergi Guardiola. ÁRBITRO Prieto Iglesias (colegio navarro) Amonestó a los locales Menosse y Víctor Díaz así como a los visitantes Alfaro, Josema y Pinillos. INCIDENCIAS Partido de liga disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes ante 12.050 espectadores (dato oficial)

Ramos dejó el campo ovacionado por la grada y Joselu entró al mismo con una indisimulada hambre de gol. El atacante onubense pudo saciar su apetito al aprovechar un rechace tras una excelente jugada personal de Machís, que regateó a varios oponentes y chutó cruzado a la vista de que anteriormente había pecado de generoso en una jugada similar que Adrián Ramos no supo materializar. Con el partido ya decidido y la fiesta instalada en las gradas de un coliseo rojiblanco que no veía un triunfo local desde hace más de 500 días, Guardiola maquilló el resultado al empalmar un balón a media altura que fue imposible de atajar para Javi Varas tras botar en el césped. No obstante, al portero del Granada aún le dio tiempo a evitar un gol de Jona en el tiempo de descuento, que podría haberle añadido algo de picante a los últimos segundos. Al final, primer triunfo de la temporada para un Granada que no solo se aleja del descenso sino que recobra confianza en sí mismo para la difícil de tarea de llegar cuanto antes a su próxima parada: la zona de play-offs de ascenso.