Números Al Granada le deben dinero aún por la venta de Rochina y por el impago del patrocinador principal Monterrubio analiza algunos aspectos de la situación financiera del club, así como el pleito abierto por el despido de José 'Tin' Angulo en la última temporada en Primera RAFAEL LAMELAS Lunes, 11 junio 2018, 14:18

Antonio Fernández Monterrubio, director general del club, dedicó una parte de su exposición a hacer números. Desveló cifras importantes de ingresos, gastos y deudas pendientes.

TOPE SALARIAL: «Aún no lo conocemos, por lo que no sabemos si con la plantilla actual nos pasaremos. El tope actúa cuando estás metiendo las licencias y de repente te pasas. Entonces tienes que aumentar los ingresos o reducir los gastos para que quede margen».

PRESUPUESTO: «Aún no se puede concretar. Depende de los recortes e ingresos. Intentaremos que la mayor parte esté dedicada al 'anexo 6' (la primera plantilla) y reducir la del personal no inscribible (cantera y otros niveles). No tenemos libertad de gasto ni podemos endeudarnos por los requerimientos de LaLiga. Hay que recortar nóminas en todas las áreas. Puede haber despidos. Controlar el gasto en desplazamientos y de residencia».

PÉRDIDAS ECONÓMICAS: «Dejamos de ingresar 14 millones de la ayuda al descenso. Cobrábamos 8 millones aproximadamente por la televisión y pasaremos a 7,2 (800.000 euros por el tema clasificatorio). Estos son algunos de los motivos por los que todavía no tenemos el presupuesto fijado. Depende de varios factores: venta de activos, aumento de patrocinios, recorte de gastos heredados».

VINCULACIONES DE LOS FUTBOLISTAS: «Todos los jugadores, salvo Saunier y Rui Silva (heredados), tienen unos emolumentos fijados en el caso de estar en Primera o en Segunda. Cuando llegué, esto no se hacía así. Tenemos que ver primero si los jugadores cuentan para el club y el futuro entrenador, tener una idea clara al respecto que consensuar. Ver los motivos para el sí o el no. Tener un a plantilla corta, de unos 21 o 22 jugadores. Habrá gente del filial».

PATROCINADOR PRINCIPAL: «Ya no tenemos contrato con Energy King. Estamos buscando, aunque no descarto que vuelva a ser. Habrá que borrarlo de las sillas si no sigue. En Primera eran 5 millones, pero nos deben parte de ello. En Segunda eran 500.000.

DEUDA PENDIENTE DE LA VENTA DE ROCHINA: «El Rubi Kazan nos debe 4 millones de euros, en una cantidad que puede incluso tener variables. El tema está en la FIFA. El Rubin ha presentado un recurso bastante débil. Le deben dinero también a la Real Sociedad y al Villarreal».

DEUDA DEL GRANADA POR 'TIN' ANGULO: «Tenemos bloqueado una cantidad, entre 3 y 4 millones, por si perdiéramos el pleito con Independiente del Valle. Hemos ganado el primer juicio y estamos esperando una resolución. Sólo se pagó una cantidad inicial por él. Reclama el jugador y el club de origen. Nosotros tenemos inmovilizado ese dinero, sin uso desde el año de Primera división, por recomendación de los abogados. Este es uno de los motivos por el que puede fluctuar el presupuesto, por si finalmente contamos con esto o con lo de Rochina.