Granada CF Tercera derrota consecutiva del Granada GRANADA CF / LALIGA El equipo granadino cae ante el Real Oviedo en un partido en el que mereció más, en el que el árbitro no estuvo acertado y en el que Machís terminó siendo expulsado ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 18 marzo 2018, 21:28

El Granada cayó derrotado ante el Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere durante una aciaga tarde-noche para los jugadores que dirige José Luis Oltra. El equipo rojiblanco fue mejor que su oponente durante la mayor parte del partido, mereció conseguir algún punto, pero vuelve de vacío a tierras andaluzas después de que el Oviedo remontara un 0-1 en contra tras un grosero error de Javi Varas al filo del descanso y otro grave error defensivo al inicio de la segunda mitad. Para colmo Machís fue expulsado en los últimos minutos de un encuentro que Joselu terminó en el hospital tras ser agredido por Christian en una acción que el colegiado no vio.

La primera mitad fue de color rojiblanco y Joselu demostró con un tempranero remate al larguero (m. 14) que tenía ganas de regresar a la titularidad. El Granada prácticamente maniató a los de Anquela, que no lograron llegar con peligro a la meta de Javi Varas durante los primeros 45 minutos y que sufrieron mucho por el costado derecho, por el que Machís les dio serios quebraderos de cabeza.

El primer gol del partido llegó precisamente gracias a un centro del venezolano que Mossa despejó a la frontal del área y ahí que apareció Kunde para ajustarse el balón con un fantástico control de pecho y fusilar por bajo a Herrero (0-1). El Oviedo echaba de menos a Linares y a Toché y todo hacía indicar que se llegaría al intermedio con ventaja visitante cuando Javi Varas se hizo el harakiri. Intentó salvar un balón que salía a córner y lo dejó en los pies de Forlín, que lo empujó a gol sin apenas dificultades en el último minuto de la primera mitad.

Si el castigo no era lo suficientemente grande tras recibir el gol en esa desafortunada jugada, en la segunda parte al Granada le crecerían los enanos. Y se le multiplicarían, si nadie se ofende por estirar el popular refrán. Kunde estuvo cerca de adelantar a los rojiblancos con un lanzamiento desde la frontal del área que salió rozando el poste de la meta rival (m. 54) y ocho minutos después Mossa compensó su error en el tanto del Granada con un preciso pase filtrado al corazón del área, donde el recién ingresado Steven le ganó la partida a Álex Martínez y batió a Javi Varas en dos tiempos (2-1). Con anterioridad Mariga había rematado alto un balón muerto en el área, pero a partir de ahí el Oviedo no volvió a dar más señales de vida en ataque. El Granada se volcó sobre la meta rival pero a los granadinos les cuesta un mundo llegar a la meta enemiga cuando el rival se encierra. La entrada de Hjulsager y de Pedro no cambió gran cosa un partido que pudo ser diferente si el colegiado hubiese visto la criminal agresión de Christian a Joselu, que terminó sin castigo y con el delantero onubense fuera del terreno de juego por lesión. En la primera mitad el defensor carbayón también se libró de la tarjeta roja porque ni el árbitro ni su asistente vieron un pisotón a Agra. Las repeticiones televisivas ayudan a sentenciar que se trataron de dos errores árbitrales importantes, aunque el comportamiento del zaguero ovetense fue muy reprochable se mire por donde se mire. En los minutos finales Machís perdió los nervios por las continuas perdidas de tiempo locales y terminó viendo la tarjeta roja por una agresión a Viti bastante más aparatosa que las dos con las que Christian regateó dos expulsiones en el mismo partido. Víctor Díaz también fue sancionado por protestar -se pierde el próximo partido- y Rey Manaj forzó su quinta amarilla en el minuto 96, por lo que el Granada -que ya suma su tercera derrota consecutiva- queda en una delicada situación a la espera de recibir al CD Numancia en el Nuevo Los Cármenes.