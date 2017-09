Granada CF | Entrenador Granada CF - Córdoba: “Tenemos que crecer desde la seguridad y el orden” GRANADA CF | PEPE VILLOSLADA El técnico José Luis Oltra reconoce que introducirá “algún cambio” en el partido ante el Córdoba SERGIO YEPES Jueves, 21 septiembre 2017, 14:31

CAMBIOS EN LA ALINEACIÓN. “Revolución no va a haber. No vamos a utilizar un sistema que no hayamos utilizado, como posición de partida. Algún cambio puedo introducir, pero no sólo en la parcela defensiva. Puede ser en cualquier parcela. Esto es como cuando Toshack dijo: ‘el domingo cambiaría los once, el lunes cambio a siete, el jueves cinco y el domingo juegan los mismos once’. No es eso porque posiblemente introduzca algún cambio, pero no tantos como hubiera introducido justo después del partido ante el Real Valladolid. Con la frialdad del paso del tiempo, el trabajo semanal, ver al rival y tomar decisiones que intento que sean meditadas. Vamos a intentar mantener y ajustar el modelo, sobre todo en defensa”.

¿QUÉ TIPO PROBLEMA TIENE EL GRANADA CF? “Descarto que haya sido por haber hecho tantos fichajes. Este equipo ha demostrado que sabe jugar en pretemporada, con muchos menos entrenamientos y demás. Es cierto que somos dieciocho jugadores nuevos, nueva categoría, nuevo entrenador, casi hasta nuevo club me atrevería a decir. Pero no me sirve de excusa ni como motivo por el que yo creo que no estamos rindiendo acorde al potencial que se nos presupone y que yo creo que realmente tenemos. Hay una parte que es mental, de obligación, de presión. Le digo a los jugadores que sólo hay que hacer lo que sabemos. Y que hay que olvidarse de consecuencias y de situaciones. Y también hay un aspecto futbolístico que soy el máximo responsable. En el trabajo defensivo estamos cometiendo muchos errores, que aunque en muchos casos son individuales tenemos que matizar la forma de jugar y de corregir cosas. Cuando hagamos clic todo irá de la mano. Nos hace falta hacer un partido completo. Tenemos que hacer cosas para que toque. Tenemos que competir mejor, mentalmente y futbolísticamente. Esas son las verdaderas razones. No hay que esconderse”.

SAUNIER. “Está para competir. Ha hecho una pretemporada diferente. Juega en una demarcación exigente, pero no debe acusarlo salvo que tenga algún problema. Le faltan minutos de competición. Me hubiera gustado que hubiera jugado la Copa, pero esa semana tuvo una gastroenteritis y no pudo jugar. Ahora está bien, está entrenado fuerte, podría ser de la partida. Tenemos que ir paso a paso. Hasta ahora si no ha jugado es por una decisión mía. Desde que se cierra la plantilla es uno más que puede participar”.

CÓRDOBA.” Está en la búsqueda el funcionamiento colectivo ideal. Ha tenido partidos muy buenos y otros en los que jugó bien pero ha tenido más dificultades en el aspecto defensivo y para hacer gol en un partido. Tiene las ideas claras. En Copa del Rey ha mantenido el estilo, aunque hizo diez cambios y eso hace que al final el funcionamiento no sea el mismo. Es un equipo fuerte en las acciones a balón parado. Suele llevar el peso de los partidos, se asocia fenomenal. Es un equipo ordenado, organizado, equilibrado. En ataques posicionales es difícil hacerle daño. No ha encontrado la regularidad buena. Va a ir para arriba porque tiene argumentos”.

RENDIMIENTO JUGANDO CON DOS PUNTAS. “Yo soy muy exigente. Y creo que el trabajo defensivo es lo que más estamos viendo como carencia. O como error. O como handicap, porque es verdad que hemos encajado dos goles por partido. Eso no es soportable. No es de recibo. Somos un equipo que tiene potencial ofensivo, también es verdad que el equipo puede jugar mejor. Llevar un poco más el peso. Pero ahora mismo tenemos que crecer desde la seguridad, desde el orden. Desde la intensidad y la contundencia. Desde competir. Hemos de generar más, sí. Pero en Valladolid generamos las suficientes ocasiones. Para jugar fuera de casa es suficiente bagaje. Con mucho menos a nosotros nos han hecho más. Entonces hemos de producir más, hemos de jugar mejor. A mí lo de los dos puntas me ha gustado por fases. Nos da más presencia. Nos da la posibilidad de apretar un poco más arriba. Nos da cosas y nos quita otras. La faceta que tenemos que mejorar más es la defensiva. Creo que tenemos que crecer desde la seguridad y el orden”.

PASO POR CÓRDOBA. “Es un partido muy especial, pero yo defiendo mis intereses y quiero ganar. En el club estuve temporada y media y en la ciudad, dos. Fueron maravillosos, la ciudad es extraordinaria como lo es Granada. El primer año fue muy bonito porque el club venía de estar en Primera y con una exigencia muy alta hicimos la mejor primera vuelta de la historia, aunque luego tuvimos un bache importante en la segunda vuelta. Pero el equipo se rehizo, llegamos fuerte al final y llegamos al play/off que no pudimos rematar la faena. A falta de diez minutos ganábamos en Girona, pero nos dio la vuelta al marcador y en la prórroga nos eliminó y nos superó. Y en el segundo año ya tuvimos otra dinámica sin ganar y el club decidió tomar la decisión de prescindir del entrenador. No se mejoró ni deportivamente ni en números, pero yo sigo teniendo buenos recuerdos del club”.