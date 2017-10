Granada CF Un Granada con más confianza persigue su segundo triunfo consecutivo Entrenameinto del Granada CF de cara al partido con el Alcorcón. / Pepe Villoslada / GRANADA CF El conjunto de Oltra, después de lograr una convincente victoria ante el Córdoba, buscará en Santo Domingo continuar su buena racha ante un Alcorcón invicto como local en lo que va de curso ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 1 octubre 2017, 00:45

El Granada intentará prolongar su alegría por el triunfo logrado la pasada semana ante el Córdoba en un campo especial para el club rojiblanco como es el estadio Santo Domingo de Alcorcón, en el que el equipo local intentará resarcirse a partir de las 12:00 horas de la última derrota liguera sufrida en Tenerife (4-0).

El buen juego desplegado por los granadinos ante el Córdoba invita a la esperanza a la hora de pensar en un buen resultado en un estadio donde el Granada regresó a la categoría de plata en mayo de 2010 tras 22 años consecutivos sin presencia en el fútbol profesional. No obstante, tampoco puede existir demasiada euforia en el conjunto de Oltra puesto que su rival aún no ha perdido ninguno de los tres partidos que ha jugado como local.

A nivel clasificatorio, el equipo vencedor puede acercarse e incluso acabar la jornada en los play-offs de ascenso, fruto de la igualdad que reina en la Liga 1|2|3 y que tiene a los madrileños a dos puntos del sexto puesto y al Granada a cuatro, motivo por el que el cuadro rojiblanco puede acabar la jornada cerca de estos play-offs pero sin llegar a entrar en ellos.

El técnico granadinista, José Luis Oltra, ha confeccionado una convocatoria similar a la del último choque saldado con victoria ante el Córdoba con Licá como única novedad por la lesión de Adrián Ramos. El preparador valenciano ha señalado en la rueda de prensa previa al choque que la primera victoria del curso le hacía falta a su plantilla "para coger confianza y seguridad en el trabajo" y además ha subrayado que en Santo Domingo "tenemos que ser intensos, estar concentrados y competir bien".

Por su parte, el técnico del Alcorcón, Julio Velázquez, no ha confirmado su convocatoria a pocas horas de un choque en el que no se espera que haga muchos cambios en su once habitual a pesar de la última derrota en Tenerife. Velázquez ha señalado acerca de este duelo que "tenemos claro que nos enfrentamos a un muy buen equipo, que aspira al ascenso directo, que está confeccionado para ello y tiene un presupuesto para ello, pero si nosotros somos el equipo que hemos sido las primeras cinco jornadas vamos a estar en disposición de ganar".