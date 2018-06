Granada CF El Granada busca poderío en las bandas y muestra interés por Vadillo Álvaro Vadillo da un beso a los aficionados tras marcar un gol en su época de jugador bético. / AFP El centrocampista, que acaba contrato con el Huesca, también tiene ofertas del Cádiz y del Zaragoza, entre otros equipos de Segunda ANTONIO NAVARRO Jueves, 21 junio 2018, 07:09

granada. El Granada quiere fichar a Álvaro Vadillo, centrocampista gaditano que acaba contrato en el Huesca y que se formó en el Real Betis. El jugador, que puede actuar tanto en las dos bandas como de organizador, concluye su vinculación con el conjunto oscense, recién ascendido a Primera, el próximo 30 de junio y no se espera que siga vistiendo de azulgrana en la máxima categoría. Aunque desde hace semanas se le relaciona con el Cádiz, que también puja por sus servicios, el futbolista nacido en Puerto Real todavía no ha tomado una decisión en firme. No le faltan 'novias' pues aparte de los rojiblancos y de los amarillos, también el Osasuna y el Zaragoza están interesados en él.

Vadillo tiene 23 años y tuvo que salir del Real Betis hace dos veranos ante la falta de oportunidades en el primer equipo, con el que curiosamente debutó en Primera en el estadio Los Cármenes durante la disputa de un Granada-Betis muy significativo para ambos: aquel duelo disputado en agosto de 2011 fue el primero del Granada en la entonces llamada Liga BBVA tras 35 años de ausencia y fue también el partido en el que Vadillo se convirtió en el futbolista más joven en debutar en la elite con la camiseta verdiblanca, pues tan solo contaba con 16 años y 11 meses.

Durante aquella etapa de su trayectoria fue internacional con España en las categorías sub 16 y sub 17, pero la falta de minutos en Primera le hizo abandonar el club verdiblanco para enrolarse en las filas del Huesca en el verano de 2016, completando muy buenos números de la mano de Juan Antonio Anquela (7 goles en 34 partidos jugados). La pasada campaña, la segunda que había firmado con la entidad oscense, sus números fueron más discretos debido en parte a los buenos partidos de jugadores como Ferreiro, Gallar o el 'Chimy' Ávila y también a una lesión (rotura de isquios) que le mantuvo apartado de los terrenos de juego casi tres meses. En total disputó 21 partidos de Liga en los que no marcó goles, pero en los que repartió seis asistencias.

Los nazaríes ya están posicionados en el mercado y en esta primera fase, que según los expertos está «bastante parada», se está estableciendo el futuro de los futbolistas que acaban contrato a final de este mes y no han renovado en sus equipos. Esa lista incluye a algunos jugadores interesantes. Entre ellos otro que ha sido relacionado con el Granada es Marc Cardona, según publicó Sport. Sin embargo, fuentes cercanas al club apuntan que esta tentativa es muy complicada porque el catalán, que la pasada campaña jugó en el Barcelona B, tiene muchos pretendientes y su cartel incluso le podría permitir llegar a un equipo de Primera división.