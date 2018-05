La previa El Granada se agarra a las matemáticas para desafiar a la lógica IDEAL El conjunto granadino se la juega ante un Almería que podría dejar encarrilada la permanencia si suma su segundo triunfo consecutivo como local ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 13 mayo 2018, 01:11

Si el Granada quiere llegar a las tres últimas jornadas de liga con alguna opción real de disputar la promoción de ascenso a Primera no le queda otra que ganar sí o sí este domingo en el campo de la UD Almería (20:00 horas). Los pupilos de Miguel Ángel Portugal tiraron al desagüe muchas de sus esperanzas de acabar en los seis primeros puestos tras la dolorosa derrota del pasado lunes ante el Rayo Vallecano, pero las matemáticas aún conceden a los granadinos una última oportunidad. Todo pasa por ganar.

Aferrarse a un clavo ardiendo no es una idea brillante, pero es lo único que le queda a un Granada al que la lógica deja en Segunda un año más al no haber conseguido más que un triunfo en los diez últimos partidos. No obstante, el fútbol es un deporte imprevisible y los granadinos querrán morir matando. Si no pelean por llegar a tiempo a la sexta plaza, deberían hacerlo por no decepcionar a los alrededor de 200 seguidores que se desplazarán a animarles hasta el estadio de los Juegos Mediterráneos o porque muchos de ellos permanecerán en el club y los ingresos por televisión descenderán considerablemente si se dejan llevar y acaban el curso en un mala posición de la tabla clasificatoria. Es por esto, que en teoría razones para luchar no deben faltarle a un Granada que en su día fue capaz de lo mejor (llegar al liderato), pero ahora ha acostumbrado a sus fieles a lo peor (mal juego y malos resultados).

Para conseguir un triunfo sanador y que su equipo se plante en la recta final del campeonato con algo en juego el técnico de los granadinos, Miguel Ángel Portugal, ha hecho una variación en la convocatoria respecto al anterior duelo: ha dejado fuera a Germán y ha recuperado para la causa a Sergio Peña. En la rueda de prensa previa al choque el técnico de la escuadra rojiblanca horizontal pidió a sus jugadores que demostraran «convencimiento» en ellos mismos porque tener confianza en ellos mismos es lo que los llevará a «superar las adversidades» que aparecerán durante el encuentro.

Por su parte, el técnico almeriense Fran Fernández no ha dado lista de convocados y lo hará este mismo domingo, cuando el equipo que dirige finalice su última sesión de entrenamiento, pocas horas antes de que el balón eche a rodar de manera oficial. Los almerienses suman 43 puntos y, pese a que la victoria del Barcelona B les ha complicado la misión de la permanencia, acabar esta jornada celebrando su segunda victoria consecutiva en casa les dejaría con pie y medio en la próxima Liga 1|2|3 puesto que hay siete equipos intentando evitar dos plazas de descenso y, salvo sorpresa mayúscula, con 49 o 50 puntos les debería bastar para seguir otro año más en la categoría de plata.