Gino Pozzo, antiguo dueño del Granada, declara hoy como investigado en la Audiencia Nacional Gino Pozzo (d) y Quique Pina, juntos en Granada, en 2013. / G. MOLERO El empresario italiano deberá responder ante el juez en el marco de la 'Operación Líbero', por la cual el expresidente Pina está en prisión provisional sin fianza DANIEL OLIVARES y RAFAEL LAMELAS GRANADA Miércoles, 14 febrero 2018, 01:50

El empresario italiano Gino Pozzo, antiguo propietario del Granada CF, deberá responder hoy en calidad de investigado a las preguntas del juez José de la Mata en el juzgado de instrucción nº5 de la Audiencia Nacional en Madrid, según pudo saber ayer IDEAL, en el marco de la 'Operación Líbero' por la cual Quique Pina, expresidente del club granadino, se encuentra en prisión provisional sin fianza desde el pasado 2 de febrero. La citación de Pozzo eleva así hasta la cúspide la investigación que está llevando el magistrado por supuesta evasión fiscal y blanqueo de capitales en la compra y venta de futbolistas en la etapa en la que fuera el accionista mayoritario del Granada (2009-2016).

Con la entrada en escena de Gino Pozzo la investigación 'Operación Líbero' traspasa fronteras y adquiere carácter internacional, puesto que el empresario italiano es propietario en la actualidad, a través de personas de su confianza, del Udinese Calcio, club de la Serie A italiana, y del Watford FC, de la Premier League inglesa, junto a su padre, Giampaolo Pozzo. Las consecuencias que se puedan derivar de su declaración hoy y de su posible implicación en el proceso investigado afectará así a tres de las principales ligas del fútbol europeo. Según consta en uno de los autos dictados por el juez De la Mata el pasado 31 de enero, Pozzo y Pina crearon «un triángulo mercantil» cuyos rendimientos generados en la venta de jugadores defraudaron a «las respectivas haciendas nacionales», desviando el dinero a un holding en Luxemburgo de nombre Fifteen Securitisation. Ambos habrían liderado la supuesta trama de blanqueo de capitales vinculada al mercado de traspasos de futbolistas. La citada empresa luxemburguesa, advierte el auto del juez, tiene conexión con otros dos holdings registrados también en Luxemburgo -Gesapar y Kalmuna-, propiedades de Udinese y, por ende, de la familia Pozzo.

La denuncia de 2016

Una denuncia interpuesta en 2016 contra Pina y Pozzo, cuando aún estaban involucrados en el Granada, se encuentra en el origen de la investigación que lleva acabo el juzgado de instrucción nº5 de la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Aquella denuncia, desvelada por 'Okdiario', cogió por sorpresa a Pina y Pozzo, quienes sospecharon de Mar Zeidán como presunto instigador. Zeidán era la cara visible de Solver Sports Capital, sociedad de inversión que fue patrocinador principal del Granada durante las dos últimas campañas de Pina y Pozzo al frente del club granadino. El propio empresario italiano declaró en su día a este periódico que la denuncia se debía a la «rabieta de alguien que quiso el club» pero al que dieron largas porque «no entendimos su negocio».

En aquellas declaraciones Pozzo explicó su negocio en el mundo del fútbol. «Lo de los fondos es una cuestión reglamentada. Tributamos donde tenemos que tributar. Tenemos un convenio previo con Hacienda y nos ceñimos al marco fiscal. Hay que dejar que investiguen lo que se estime oportuno, pero no llegará a nada. Estamos tranquilos», dijo en aquel momento. «Contamos con la validez de LaLiga y del CSD. Lo que sí tenemos es una demanda contra Solver, la empresa que representa Omar Zeidán, por el impago del patrocinio de la camiseta», subrayó. La cifra rondaba el millón de euros.

A pesar de que Pozzo sí asumió que había empresas interpuestas en este triángulo, con la derivada del fondo luxemburgués, alegó entonces que «nuestras operaciones con jugadores son todas transparentes y aprobadas por la FIFA». De hecho, enojado por aquella denuncia, advirtió de que tomaría las acciones legales oportunas contra su instigador.

Quique Pina defendió al propio Pozzo: «Todo lo que ha hecho Gino es legal. Está refrendado por LaLiga y Hacienda». También añadió que nunca había cobrado comisiones de las operaciones del Granada, algo que ahora investiga el juez en la 'Operación Líbero'. Uno de los traspasos bajo sospecha es el del argelino Brahimi al Oporto portugués, que se cerró en julio de 2014 por 6,5 millones de euros, dinero que no habría ido a parar a las arcas del club en su totalidad, según la investigación.

Empresas «pantalla»

El auto de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) profundiza en el uso de los fondos de inversión para el control de los derechos de los futbolistas. En el caso del Granada, un 90% de los ingresos de una venta de estos jugadores era enviado al fondo, mientras que el 10% se quedaba en el club. La Policía lo vería como un aparente expolio, añadiendo desvíos no justificados o no declarados en algunas de estas operaciones, en las cuales intervendrían una serie de empresas «pantalla». Unas, vinculadas a Pina y otras a Pozzo, que aparece mencionado varias veces en el informe pero que no había sido citado a declarar hasta ahora. Era algo que escamaba al entorno de Pina, porque entendían que este régimen de propiedad estaba avalado por LaLiga y que su dominio estaba en manos de la familia del italiano, supuestamente, mediante testaferros.

Hasta la fecha, el juez De la Mata había tomado declaración a varias personas del entorno de Pina en calidad de testigos. Son su padre, Juan José Pina; su hermana, Elena Pina; el exgerente deportivo del Granada David Navarro -ahora en el Cádiz-; el asesor David Buitrago y el agente de futbolistas Joaquín Viguera; el asesor Juan Dolera; y los hermanos Cordero, Juan Carlos y Jorge, colaboradores todos de Pina. El único relacionado con Pozzo había sido Jordi Trilles, abogado que representó los intereses del italiano en el Granada. Hoy le toca al antiguo propietario, que vendió sus acciones al actual dueño, John Jiang, por 37 millones de euros en el verano de 2016.