Granada CF Germán: "Con sufrimiento esta victoria sabe mejor" El defensa central destaca que "hemos logrado dejar la portería a cero" frente a "un gran rival" ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 10 febrero 2018, 00:33

Germán Sánchez volvió a ser titular en el Granada tras muchas jornadas fuera del once y cuajó una buena actuación en un encuentro en el que señaló que "hemos sufrido porque sabíamos que en frente había un gran rival como el Valladolid, que marca muchos goles, pero hemos logrado dejar nuestra portería a cero y con sufrimiento (la victoria) sabe mejor".

Al hablar sobre el desarrollo del partido, el defensor gaditano explicó que "en el primer tiempo los hemos tenido controlados, creo que no han tenido ocasiones. Y en la segunda mitad han empezado teniendo un par de aproximaciones pero nosotros hemos controlado no solo a los delanteros sino a todo el equipo rival, que es lo importante y eso me hace estar contento por haber vuelto a jugar y por haber logrado los tres puntos".

Cuestionado sobre si cree que Oltra le premiará con la titularidad en el próximo encuentro tras haber logrado dejar la portería a cero, Germán no se quiso mojar al considerar que "esa pregunta no es para mí. Yo trabajo para aprovechar estas oportunidades y la patata caliente es para el míster, que es el que tiene que decidir".

En relación al apoyo de la afición, que soportó temperaturas que llegaron a ser de un grado bajo cero, Germán no escatimó en elogios hacia una hinchada a la que "nos gusta regalarle los tres puntos, que seguro que es como mejor se sienten. La nuestra es una afición que siempre está ahí, que siempre te empuja para conseguir la victoria y eso se nota bastante".

Por otro lado, sobre el partido que el cuadro rojiblanco deberá disputar ante el Córdoba el próximo fin de semana, el zaguero gaditano apunta que "llegamos bien, tenemos que salir a competir como aquí en casa. Siempre lo intentamos, aunque nuestros resultados (fuera) no son los mejores, pero se trata de ir con humildad y de no confiarse porque ellos estén abajo ya que en esta Segunda tan competitiva cualquier equipo te puede hacer el partido de su vida. Tenemos que trabajar duro y saber que mirar más allá del partido del domingo en Córdoba sería un error. Hay que ir día a día y pensar en el martes, en el miércoles y en el jueves antes de jugar allí en Córdoba".