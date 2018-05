GRANADA CF Germán: «Hay que respetar a la afición y su disconformidad» El defensa central del Granada apunta que «la plantilla ha pasado un mal momento» tras estar siete partidos consecutivos sin ganae pero que «tenemos que aprovechar estos tres puntos para coger rebufo y ganar el siguiente partido» A. NAVARRO GRANADA Domingo, 20 mayo 2018, 00:01

Germán Sánchez destacó a la conclusión del Granada-Reus que no descarta terminar el año luchando por el ascenso porque «quedan opciones matemáticas, hasta que las matemáticas no digan lo contrario tenemos la obligación de salir a ganar todos los partidos. No hay que mirar si podemos entrar o no (en promoción) sino centrarnos en ganar el siguiente partido ante el Sporting».

En opinión del central gaditano «ganar siempre es un aliciente y hacerlo tras dos meses sin conseguir una victoria refuerza el ánimo. La plantilla ha pasado un mal momento, hemos tenido poca confianza y tenemos que aprovechar estos tres puntos para coger rebufo y ganar el siguiente. Este año se ha demostrado en Segunda que hayas hecho los partidos que hayas hecho durante la temporada eso importa bien poco. El domingo ellos (el Sporting) querrán ganar y conservar la tercera plaza pero nosotros debemos ir allí con el convencimiento de que podemos ganar. Tenemos plantilla para ello y tenemos que competir al máximo».

Por último, al ser cuestionado sobre qué mensaje trasladaría a la afición después de lo visto en las 40 jornadas de liga que se llevan disputadas Germán Sánchez respondió que «soy el menos indicado para transmitir un mensaje. Nosotros lo que debemos hacer es ganar partidos. Hay que respetar a la afición y su disconformidad, ya sea silbando o no acudiendo al campo, y nosotros debemos agachar la cabeza, arrimar el hombro y sacar los tres puntos para que aquellos que se han quedado en casa consigamos animarlos para que vengan. Todos ellos (los aficionados) son libres de expresar su opinión y como ya he dicho: debemos de arrimar el hombro y ganar partidos».