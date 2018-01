Granada CF | Vestuarios Gerard López: "Hemos cambiado la dinámica en una semana" El entrenador del Barcelona consideró que los suyos, aun perdiendo la posesión, habían hecho un gran partido ante un rival "importante de la categoría" RAFAEL LAMELAS Barcelona Sábado, 27 enero 2018, 19:27

El entrenador del Barcelona B, Gerard López, también dio su parecer acerca del partido en el que su equipo salió victorioso por 3-0 ante el Granada.

ANÁLISIS: "Está claro que en menos de una semana, hemos conseguido tocar la tecla necesaria, la fe en las cosas que estábamos estando bien y encima con resultados. Un buen partido, ante un rival importante de la categoría. Que nos ha querido quitar la posesión de balón, un poco como el Tenerife. Han tenido personalidad y su gran peligro eran las 'contras'. En la primera parte no hemos estado cómodos, aunque hemos metido un buen gol. En la segunda hemos estado mejor con la pelota y nos ha funcionado la estrategia, que la venimos trabajando hace mucho tiempo. La sentencia vino en una gran transición. Ahora vemos la salvación más cerca pero no nos podemos parar aquí. No está todo hecho. Ha que seguir con esta solidez defensiva".

POSESIÓN PERDIDA: "A veces nosotros hemos tenido el dominio, es nuestra propuesta, pero hemos perdido. Esta vez la cosa se ha intercambiado. Hemos tenido que salir en largo, a los espacios. Muchas veces hemos llegado mucho y no entraba. Ahora estamos en una dinámica positiva. Es un producto del trabajo y la paciencia".

BALONES AÉREOS DEFENSIVOS: "Lo hemos trabajado mucho esta semana. El hecho de hacer un repliegue intensivo en nuestra zona, para estar juntos ante los centros y que no nos engancharan en contras, con Machís, Pedro, Adrián Ramos y Joselu. Este equipo ha marcado mucho al espacio y los míos lo han entendido bien. Al principio lo hemos acusado un poco pero en los retoques del descanso hemos ofrecido más ayuda al lateral. Nos hemos agobiado menos pese a que el marcador invitaba al rival a irse arriba. Otras veces nos han ganado en segundas partes. Esta vez no ha ocurrido. El partido tiene pocas malas noticias".