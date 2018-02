Granada CF "La gente tiene que valorar que estamos cerca del objetivo" PEPE VILLOSLADA/GCF El técnico del Granada José Luis Oltra ha recordado que "el Valladolid no es sólo Jaime Mata" SERGIO YEPES GRANADA Miércoles, 7 febrero 2018, 15:14

SERGIO YEPES. En su comparecencia ante los medios de comunicación previa al partido del viernes contra el Real Valladolid el técnico José Luis Oltra ha señalado que “la gente tiene que valorar que estamos cerca del objetivo”. El estratega también ha admitido que “somos nosotros los que tenemos que dar motivos” para que los hinchas se sientan “orgullosos” y ha recordado que “el Valladolid no es sólo Jaime Mata”

VALLADOLID. “Todos los partidos son difíciles y sus matices, nos enfrentamos a un rival que ha tenido paciencia y está haciendo las cosas bien y que ha cambiado el chip con respecto al principio sin perder esa identidad de darle buen trato al balón y de ser un equipo muy ofensivo. Ha ganado en trabajo defensivo, consistencia y equilibrio y eso le hace estar luchando por la parte noble e importante. Tiene buenos jugadores, buen cuerpo técnico. Y el objetivo para ellos es también estar en esa parte alta de la clasificación. El Valladolid es un equipo con pegada y con un futbolista que lleva veintiún goles. Pero el Valladolid no es solo Jaime Mata, sino todo lo que tiene detrás para que el balón le llegue en condiciones Pero todas esas cosas hay que tenerlas presentes para protegernos, para tener cuidado, para no perder nuestra esencia. Hay que tener cuidado porque tiene presencia con jugadores como Óscar Plano, Hervias, Ontiveros. Son gente con manejo y con llegada. Y por eso lleva tantos goles a favor. Es un equipo vertical y con pegada y tenemos que intentar contrarrestar y neutralizar con nuestro propio estilo”.

BAJAS. “Seguro tenemos la de Saunier y Peña. En el caso del Chico ha tenido una lesión en el soleo. Pero es muy importante y estamos pendiente de la evolución. La lesión existe, pero su predisposición es buena. Hoy ha completado el entrenamiento, que ha sido especialmente exigente y mucha carga. No lo descarto. Creo que siempre he hablado de una plantilla con opciones, posibilidades, compensada, comprometida, con alternativas. Lo que podamos perder por un lado lo ganaremos por el otro. La confianza es máxima. Si no logramos la victoria no me voy a escudar en las bajas”.

CONFUSIONES Y BAJONES TRAS LOS DESCANSOS. “No soy de negar evidencias y ha pasado esto en algunos partidos. No me preocupa que esto sea lo habitual ni sea lo que vaya a ocurrir. Analizo lo que ha ocurrido e intento explicarles a los jugadores para que no vuelva a suceder. Eso se vio más acentuado en el día del Zaragoza, y en eso tuve yo que ver por la charla y la modificación que hice tras el descanso. Ante el Tenerife seguimos teniendo el balón pero no llegábamos. Eso no está relacionado con el juego tanto como con otros aspectos emocionales. Y al no dejar la portería a cero cambia más la percepción. Tuvimos un momento de sufrimiento, absurdo, inmerecido. Pero es que esta categoría es de sufrimiento, de dinámicas, de rachas, de muchos aspectos que influyen. La gente tiene que saber que hay un rival, que no es sólo lo que tu planteas, que hay momentos del juego que aunque tú quieras cambiar cosas es muy difícil modificar las cosas. Lo que hay que hacer es tener argumentos, información y futbolistas, para mejorar ese tipo de situaciones y dar una mejor sensación. Es muy complicado. Y la gente tiene que ser consciente y valorar que estamos cerca del objetivo aunque ahora no estamos dentro. Y que estamos muy cerquita. Es muy importante que vayamos todos en la misma dirección”.

CAMBIAR EL DIBUJO POR FALTA DE MEDIAPUNTA. “Cada semana me lo planteo, aunque vaya fenomenal. La modificación puede ir desde jugar con dos delanteros o con tres. O jugar con más centrocampistas. O jugar con una línea de cinco atrás. El entrenador tiene que buscar soluciones en función de lo que tienes. No tenemos a Peña, pero sí otros futbolistas como Espinosa, Pier Kunde, Puertas. También han jugado ahí Pedro. Andrew Hjulsager ha jugado ahí. O podemos buscar la posibilidad de jugar con dos delanteros de inicio, factible y real. Lo tengo clarísimo”.

JORNADA PROPICIA PARA SUBIR PUESTOS. “Cada semana es propicia para acercarte al objetivo. Porque tenemos la obligación de ganar los tres puntos. Aunque nosotros debemos estar al margen de la obligación y centrarnos en lo que depende de nosotro, que es competir bien, ser un equipo sólido. Hacemos muchas cosas bien que tenemos que potenciar para ser un equipo valiente. Si ganamos estaremos más cerca del objetivo y si no estaremos en tiempo y forma para poder arreglarlo. Esto es cada semana. Jugamos en casa. La gente nos tiene que ayudar como ha hecho hasta la fecha y nosotros hacer que se sientan orgullosos de nosotros y piensen que el equipo va a por el rival como hemos hecho hasta la fecha”.

HUESCA. “Pienso que va primero por méritos propios, que ha hecho las cosas muy bien y que tiene tiene margen. Si tuviéramos que apostar todos lo haríamos a favor de que va a ser uno de los dos equipos que va a estar, dada la trayectoria hasta la fecha. Pero en futbol he visto muchas cosas y no me jugaría mi patrimonio a que va a subir, porque todavía queda muchísimo y porque todos los equipos pasan por rachas y dinámicas, por ese bache que yo espero que nosotros ya hayamos pasado. Me recuerda al Girona del año pasado, al Leganés de hace dos, que son equipos que la gente piensa que van a bajar de ahí porque se les va a hacer larga la temporada. No creo que haya una plaza de ascenso directo asignada al Huesca, todavía hay margen, pero por la trayectoria que lleva puede estar ahí”.