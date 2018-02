GRANADA CF “La gente ve que el equipo compite y se deja el alma” PEPE VILLOSLADA/GCF El técnico del Granada CF, el valenciano José Luis Oltra, señala que al Alcorcón “le tengo respeto, no miedo” SERGIO YEPES GRANADA Viernes, 23 febrero 2018, 14:55

En su comparecencia ante los medios de comunicación previa al partido del domingo que tendrá lugar en el estadio Nuevo Los Cármenes, el técnico del Granada CF, José Luis Oltra, ha querido poner en valor que “la gente (por la afición) ve que el equipo compite y se deja el alma”. Además, el estratega ha indicado que a la AD Alcorcón “le tengo respeto, pero no miedo”.

¿MIEDO A PARTIDO TRAMPA? “No, lo que tengo miedo es que todos los partidos en esta categoría son dificilísimos. Tengo mucho respeto al Alcorcón, que es un equipo con muy buenos jugadores, que está con la s ideas claras, está en un buen momento, incluso de juego, de resultados. Tiene argumentos, viene de ganar en el campo del Barcelona, jugando muy bien que es muy difícil esperando al rival. No es un equipo solo defensivo, defiende muy bien, presiona muy alto y ya de por sí es incómodo. Es de los equipos que más roba en campo contrario. Pero además es un equipo que tiene buen trato, que tiene buena llegada desde segunda línea, que tiene buen trabajo en acciones a balón parado. Y por tanto, es un equipo con opciones y es muy complicado. Con lo que nos estamos jugando, todos sabemos que tenemos que ganar mucho. Por lo tanto, podemos ganar, empatar o perder, que es fútbol y puede pasar, pero nunca porque el Granada CF se relaje o piense que es un rival. No sé si el entorno, pero nosotros somos conscientes de la dificultad de cada partido que disputamos”.

¿QUÉ TIENE QUE PASAR PARA HACER CAMBIOS? “Tiene que pasar que crea que sea lo oportuno. Yo medito mucho cada semana tanto la alineación como el sistema. Y luego intento en función del rival, de nuestra forma, de nuestro estado de ánimo, de lo que yo veo, o pretendo para ese partido tomo las decisiones. A veces acierto y a veces me equivoco. Hace tres semanas una pregunta en rueda de prensa era si ya dábamos por bueno jugar el play/off porque me dijisteis que las dos primeras plazas ya estaban asignadas. Os recuerdo que en algunas fases de la temporada me habéis dicho que he cambiado mucho el equipo, por las circunstancias o por mis decisiones, y que no ha habido continuidad. Y ahora se me cuestiona porque doy demasiada continuidad a ‘x’ o ‘y’, o al sistema o a lo que sea. Bueno, yo estoy para tomar decisiones, tengo el mismo objetivo que todo el mundo, que es la afición, que es los medios, que a todos nos interesa que vaya bien. Y como digo siempre, juntos somos más fuertes. Lo que creo es que la gente ve un equipo que compite y es lo que necesita ver. Necesita que ganemos, pero eso ya no depende de nosotros. Y este equipo compite y se deja el alma. Nosotros necesitamos ese plus de la afición en cuanto a ese ánimo, ese apoyo, ese respaldo. Tenemos potencial deportivo, tenemos potencial social, tenemos el apoyo y el respeto de los medios que quieren sumar. Y al final hay que lograr ganar muchos partidos para conseguir el objetivo. Pero cada semana claro que me planteo cambiar a uno, a dos o tres. Por lo pronto, no voy a repetir el equipo en esta semana, A Chico, como no me llamen y me digan que puedo ponerlo ya no lo puedo poner, está sancionado. Entonces ya hay un cambio. Y eso lo que pasa por mi cabeza. Al principio el debate era un central. Y ahora el debate es…o sacaremos otro debate. Esto es lo grande de este deporte, que siempre hay debate. Cuando pondo a Joselu tengo al 50% de la afición y de los medios enfadado porque no he puesto a Peña. Cuando pongo a Peña tengo al otro 50% enfadado porque no he puesto a Joselu. Yo intento pensar, equilibrar y tomar las mejores decisiones. Con aciertos y con errores. Es normal que se me critique por planteamientos, por sustituciones. No es tan normal cuando ganamos. Pero por mi cargo yo tengo que aguantar lo que me echen. Por desgracia está montado así y yo tengo que estar un poco al margen. Y si no me sale bien evidentemente el que fracasa soy yo”.

¿CONNOTACIÓN ANÍMICA ESTE PARTIDO? “Siempre es importante corroborar, si ahora después de ganar vienes a casa, donde hemos sido fuertes, y no ganas… pues ya se han relajado. Pero es que si la semana que viene no le damos continuidad a ganar fuera pues también se dirá que ha sido flor de un día. Esto es así. Si la semana que viene puedes abrir más brecha… siempre es el más importante. Al final, se trata en el cómputo general acabar la temporada con los puntos necesarios para lograr el objetivo. Y ¿cuáles son los puntos necesarios? Pues ahora mismo no lo sabemos. Para llegar a esos puntos es igual de importante, aunque hay algunos que tienen connotaciones especiales. Pero es que cada semana hay connotaciones especiales. Lo que no varía es el trabajo, la intención. Siempre es muy importante ganar”.

¿SE LIBERÓ CARGA DESPUÉS DE GANAR COMO VISITANTE? ”Sinceramente, no. Yo sí que vi mucha alegría y lo comentaba al final del partido de Córdoba. Si notas que todo el mundo necesitaba esa victoria fuera, que fue con buenas sensaciones, a pesar de que hubo mucho tiempo en el que fuimos por detrás en el marcador. Encima remontando y de la manera que lo hizo el equipo. La primera parte ya había sido buena. Nos ayudaba y lo necesitábamos. Pero durante la semana he visto la misma predisposición. Yo a este grupo siempre lo he defendido, en cuanto a condiciones, en cuanto a unión. En cuanto a profesionalidad. En cuanto a forma de entrenar. No ha cambiado nada. Veo mucha implicación y responsabilidad. No te puedes parar, no hemos hecho nada. Estamos más cerca, pero realmente estamos todavía no dentro de lo que queremos, donde debemos, donde la situación de la competición nos ha llevado. Pero indudablemente tenemos que seguir compitiendo, ganando. No vale para nada. El fútbol no tiene pasado, no tiene memoria, tampoco tiene futuro. Sólo tiene presente. El presente es Alcorcón, que es un partido complicadísimo, que tenemos que hacer las cosas muy bien y donde necesitamos ese plus que nos da la afición”.

¿SENSACIÓN DE MEJORA DEFENSIVA CON DOS DELANTEROS? “Por los números. Hemos hecho hincapié en el trabajo defensivo, porque tenemos que ser un equipo sólido. La gente no se percata, pero los equipos que logran generalmente los objetivos son los menos goleados. Para ganar, y más en este caso, debemos ir a buscar a los rivales, la portería contraria y hacer gol. Si no haces goles no puedes ganar. Y lo importante al final es el equilibrio. El equipo que gana la Liga no es el que más marca, es el que menos encaja. Lo mismo pasa en Segunda división. El Atlético de Madrid, equipo que encaja poco, generalmente compite por muchos objetivos importante. Yo lo que me extraña es que en algún momento se me pueda criticar por jugar con dos puntas. La idea cuando lo he hecho ha sido para llegar más, para tener mayor presencia ofensiva, no para defender mejor. Para tener equilibrio y el mismo trabajo defensivo , pero además tener más presencia”.