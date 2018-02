Granada CF Ganar para alejarse de las distracciones ajenas Recuperado. Montoro, que regresa tras varias semanas lesionado, controla la pelota ante Manaj. / PEPE VILLOSLADA / GCF En una semana en la que poco se ha hablado de fútbol, el Granada busca reconducirse ante el Tenerife CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Sábado, 3 febrero 2018, 18:53

Los Cármenes respirará esta tarde-noche ambiente de fútbol después de unos días convulsos en los que poco se ha hablado de lo que debería importar en un club de fútbol. La pelota ha pasado a un segundo plano. Primero fueron los últimos días del mercado los que ocupaban la actualidad y cuando este debía cerrarse con algún refuerzo -finalmente han llegado dos- saltó la noticia de la detención de Quique Pina y todo se precipitó. Los actuales gestores del club solo quieren colaborar y pasar página. Los jugadores y el entrenador, que se hable de fútbol.

Porque la situación del equipo es delicada en un momento de la temporada en el que debe decidir a lo que aspira realmente. El margen con el 'play off' es estrecho, un punto, pero los puestos de ascenso directo se antojan más complicado si deja escapar otra oportunidad. El Huesca se aleja a doce puntos, un mundo, mientras que el Cádiz se encuentra a una distancia asumible aún (seis puntos). El Tenerife no llega en su mejor momento. Si en Granada existen dudas, en la isla son conscientes de que el tren de Primera se les escapa casi definitivamente. Los blanquiazules son duodécimos, a ocho puntos de los puestos de eliminatorias de ascenso.

Para acompañar a tanto dramatismo, se suma el componente emocional para Oltra. En Tenerife vivió su etapa más larga como entrenador, tres temporadas completas, en la que logró el ascenso a Primero y vivió la crudeza del fútbol de élite al resistir solo un año entre los mejores. Fue una de sus etapas más exitosas y por aquella tierra su recuerdo quedará para la historia. El valenciano comentaba hace dos días que ahora estaba escribiendo otra muy distinta aquí que esperaba que culminara con el mismo éxito.

Los dos nuevos fichajes, Hjulsager y Agra, entran en una convocatoria de 20 futbolistas

La última derrota en Barcelona dolió. Mucho. Porque fue contundente (3-0) y porque sacó a relucir los problemas a domicilio. En casa anda mucho más sobrado el Granada en cuanto a resultados, pero su último duelo en Los Cármenes se saldó con un sufrido triunfo ante el Zaragoza. Nadie regala nada y los rojiblancos necesitan extender su fútbol más efectivo con tintes de buen gusto para acabar de contentar a una afición algo expectante. Los detractores del valenciano empiezan a emerger con más fuerza conforme avanza el campeonato y el equipo no acaba de asentarse en lo más alto. Las victorias alejan el pesimismo y Oltra lo sabe.

Para ello Oltra recurre a casi todo lo que tiene. Sin bajas en la plantilla -recupera a Montoro-, el valenciano ha decidido incluir en su convocatoria a los dos últimos fichajes. Salvador Agra y Adrew Hjulsager son dos futbolistas de banda. Uno parece, por su perfil, un revulsivo, mientras que el segundo está llamado a discutir el puesto a Pedro. Quizá en semanas venideras, ya que apenas cuenta con un par de entrenamientos con el grupo. Habrá que ver si son suficientes para que el entrenador del Granada los mantenga en la lista definitiva hoy, pues de los 20 seleccionados tiene que dejar fuera a dos. Uno al menos se presenta como posible alternativa, al dejar fuera a Puertas.

Por el camino también se ha quedado Espinosa. Dijo Oltra en la rueda de prensa previa que en el mercado de invierno muchos de los fichajes no están llamados a la titularidad exclusivamente, sino que ejercen el papel de reactivadores para el resto de la plantilla. La comodidad en la que algunos se instalan cuando no ven amenazado su puesto debería desaparecer con la llegada de los nuevos. Por el momento ya hay un toque de atención a los que estaban y no conseguían convencer.

Montoro, listo

No se esperan demasiados cambios. Es el estilo de Oltra. La única duda podría estar en el centro del campo, una vez que Montoro está plenamente recuperado de unos problemas fibrilares. Alberto Martín ha ocupado su puesto durante este tiempo, con un resultado tibio. No es un futbolista que destaque especialmente pero tampoco desentona. Los jugadores son importantes pero también el discurso. Mostrar esa contundencia de la que habla el técnico valenciano y que lejos de Los Cármenes es casi imposible conseguir.

De ello tendrán buena culpa las actuaciones de futbolistas como Machís, Ramos o Sergio Peña, llamados a marcar las diferencias y muy grises en el Miniestadi. Sobre todo preocupa la situación del venezolano, que lleva dos partidos tras superar una rotura fibrilar que le dejó fuera un mes y todavía no ha sacado esa chispa que le hacía ser tan especial. Con él en plena forma el Granada se vuelve temible pero con el 'vinotinto' a medio gas baja un escalón, el que le ha sacado de los puestos de 'play off'. Con duelos directos de por medio y teniendo en cuenta que la semana que viene el Granada vuelve a jugar en casa, un triunfo hoy sería recuperar ilusión.