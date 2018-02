Declaraciones «En fútbol pasan estas cosas, pero la guerra continúa» El entrenador del Real Valladolid se pronuncia sobre el partido en la rueda de prensa posterior SERGIO YEPES GRANADA Sábado, 10 febrero 2018, 11:20

El entrenador del Real Valladolid, el pontevedrés Luis César Sampedro, se dejó un poco en brazos de la resignación al término del encuentro. «En el fútbol pasan estas cosas, hay que saber gestionarlas y mejorarlas. La guerra continúa para el Granada, que estará contento, y para nosotros», comentó el preparador después de afirmar que «en la primera parte» fue «mejor» el cuadro anfitrión mientras que en la segunda, «nosotros». «No hemos entrado bien al partido. No hemos encontrado los caminos a la portería. No nos han salido las cosas, no hemos estado bien», dijo al referir los primeros cuarenta y cinco minutos.