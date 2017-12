Granada CF «Es fundamental formar entrenadores» Luis Fradua posa en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva del Granada. / Alfredo Aguilar Entrevista a Luis Fradua, director de cantera del Granada CF | El responsable del fútbol formativo está satisfecho por lo que se avanza tras cumplir medio año en esa función JULIO PIÑERO GRANADA Jueves, 28 diciembre 2017, 00:36

Luis Fradua Uriondo (Bermeo, 1965), profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, acaba de cumplir medio año como máximo responsable de la cantera del Granada. Es el encargado desde el pasado mes de junio de dirigir la metodología de trabajo en el fútbol formativo. Acumula una gran experiencia tras haber ejercido con anterioridad esas funciones en el Athletic, Betis y Espanyol. Considera que en estos seis meses ya se han dando pasos importantes para que la cantera rojiblanca sea mejor.

-¿Qué objetivo se planteó cuando se puso al frente de la cantera?

-Lo primero que haces es observar. No es cuestión de llegar y cambiar cosas. Había que ver primero lo que iba bien, tratar de ver los procedimientos de los entrenadores y a partir de ahí tomar decisiones. Nuestra entrada nos obligó a tener que organizar muchas cosas, como los campos para entrenar y los horarios.

-Cumple ahora medio año en el cargo. ¿Está contento por todo lo que se ha avanzado en este tiempo o esperaba ir más rápido?

-Estoy satisfecho en líneas generales, porque he encontrado un grupo de trabajo que está muy preparado. Con Óscar Felipe, Fran Sánchez, Javi Sanz y Paco Morales todo es mucho más fácil para hacer ese trabajo en la cantera. Hemos incorporado nuevos entrenadores en este tiempo. Todo eso nos permite avanzar, no todo lo rápido que quisiera, pero es un proyecto muy ilusionante en nuestras manos.

-¿En qué consiste esa metodología que se aplica para trabajar en el fútbol base?

-La metodología de trabajo tiene varios pilares, que todos ellos van hacia el gran objetivo que es formar jugadores para jugar en el Granada a alto nivel. Hay un primer pilar relativo a la selección que hacemos de jugadores. Tenemos que ampliar nuestra red de ojeadores y colaboradores del Granada, no solo en la provincia, sino extendernos por toda Andalucía. El segundo pilar es crear un grupo de trabajo para que los entrenadores puedan estar constantemente formándose y los entrenamientos sean de calidad. Ayudar a los jugadores a que se formen desde el punto de vista futbolístico y personal. Con esos pilares iremos mejorando todo poco a poco.

-¿Nota que los niños y las familias están contentas con ese trabajo?

-En general, sí, pero siempre hay gente que no está contenta del todo, porque los niños cuando vienen al club están con la ilusión de jugar, pero aquí hay dos bloques. Está el formativo y a partir de cadetes es más competitivo. Hay padres que quizás no están de acuerdo, pero nosotros percibimos satisfacción de los jugadores y las familias. Nunca podremos contentar a todos. Pero el club está por encima de quejas o caprichos individuales. El Granada es un proyecto global por encima de particularidades de familias o de entrenadores.

-¿Ha tenido que cambiar muchas cosas desde que llegó?

-Lo que hemos hecho es preparar una unificación de criterios de trabajo. Hemos implantado que todos los entrenadores vamos hacia una idea común de entrenamiento, una propuesta común de dirección de equipo. Pero eso necesita tiempo y es donde más hemos prestado atención. Lo de la organización de los equipos tiene una inercia de otros años que se ha estado trabajando poco a poco y nosotros vamos a aportar nuestra experiencia para dar otro empujón.

-Ya estuvo ante en las canteras del Athletic, Espanyol y Betis. ¿Está el Granada muy lejos de contar con una estructura parecida?

-Sí, está aun lejos de una estructura de cantera como ésas, aunque creo que la velocidad con la que podemos llegar a la altura de esos clubes, se puede conseguir. Desde la propia dirección deportiva, con Manolo Salvador a la cabeza, el apoyo del director general y del propio presidente, nos están demostrando que tienen interés para que la cantera eleve su nivel, pero no es fácil en poco tiempo. Hay que tener cautela, ser pacientes, conseguir que todos esos pilares de seleccionar jugadores y los métodos de trabajo se vayan asentando. También estamos pendientes de la ampliación de la instalaciones para la cantera. Esos pilares se construyen y llegaremos a la altura de grandes canteras, pero necesitamos tiempo.

-¿Cómo se consigue que los mejores jugadores de Granada sean captados para estar en la cantera rojiblanca?

-Cuando a una familia le decimos que el Granada está interesado en que su hijo pueda venir, notamos muy buena predisposición. He trabajado en otros periodos de vacas flacas en el Granada y algunas familias no traían aquí a sus hijos. En esta etapa reciente, después de que el equipo haya estado en Primera y con estas instalaciones, resulta un proyecto muy atractivo para las familias. No es difícil convencerlas. Luego está el procedimiento para elegir a los que creemos que tienen mayor potencial. No se trata de que ahora sean los mejores con 12 o 13 años, sino los que creemos que en cuatro o cinco años puedan tener más potencial. Está esa parte más técnica de elegir bien a los jugadores y la otra de imagen y marketing. Poco a poco logramos que sea atractivo el proyecto de cantera.

-¿Qué deben hacer para que no se produzca la fuga de talentos a canteras más fuertes?

-La primera manera de mantener al talento es haciendo contratos, o bien ofreciendo becas o ayudas a las familias. Ellos tienen que ver que el club los valora económicamente. Es una de las razones por las que deciden quedarse y no irse a otros sitios. Pero eso tiene que estar unido a un tipo de trato con calidad a los chicos y a las familias, que vean que nuestros entrenadores están preparados y se presta mucha atención al jugador. No solo es una cuestión económica, está también la calidad de nuestras instalaciones y que las familias vean que sus hijos están en un buen lugar.

-¿Para cuándo estarán todos los equipos trabajando en la ciudad deportiva?

-Nos planteamos que en la temporada 2018/19 ya estemos con todos los equipos en la instalación. Las obras son inminentes. Hemos visto que se han establecido algunas últimas modificaciones sobre lo inicialmente previsto, pero las obras empezarán ya pronto y con esos plazos estarán todo los equipos aquí la próxima temporada.

-¿Tener esos campos va a ayudar mucho para que el proyecto evolucione?

-Será muy importante desarrollar el proyecto con todos esos campos, por el trabajo colaborativo que exigimos a los entrenadores para estar en las reuniones y saber hacia dónde vamos. Se hacen grabaciones de los entrenamientos para luego ver la calidad que tienen y el hecho de estar en un centro común lo facilita todo. También por el sentido de pertenencia al club. Todo eso hará ver que es un proyecto de futuro y de alta calidad.

-Los más pequeños podrán estar más cerca del primer equipo. ¿Cómo lo ve?

-Nosotros estamos muy contentos con José Luis Oltra y con la relación con Pedro Morilla. Está claro que el primer y el segundo equipo son importantes. Nos aportan mucho y ofrecen su experiencia en las reuniones. Tengo muy buenas sensaciones, porque son cómplices esos cuerpos técnicos y nos facilitan mucho todo.

-¿Cuántos equipos controlan en la actualidad en esa estructura de cantera?

-Tenemos 16 equipos en la cantera, más los cuatro equipos femeninos. Hay equipos con el principal objetivo de que aprendan, lo pasen bien y no tanto de resultados. No importa si el benjamín o el alevín sea campeón. Ese discurso se va modificando conforme los jugadores van a infantiles o cadetes, porque entonces tienen que aprender técnica y a competir, pero de forma progresiva. Es importante competir no solo el día del partido, sino en el propio equipo. Para eso están también los entrenamientos. Se conjugan la competición y la formación.