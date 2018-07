Fútbol Así funciona el tope salarial que ha de respetar el Granada CÉSAR GUISADO Los rojiblancos, como otros equipos a día de hoy, exceden ligeramente su control financiero, por lo que deben aumentar ingresos y dar salidas para seguir fichando RAFAEL LAMELAS GRANADA Miércoles, 1 agosto 2018, 02:30

El Granada necesita agilizar salidas para no tener problemas de inscripción de su plantilla cuando acabe el mercado. En estos momentos excede su cálculo de tope salarial en una cantidad indeterminada por el club. En principio es una circunstancia controlada que no supone urgencia, pues quedan días para aligerar equipaje o buscar fórmulas para aumentar ingresos. Arrastres como la vuelta de Fran Rico, Corozo y Hongla o la falta de patrocinador afectan, más allá de la partida de salarios de futbolistas que sí cuentan.

Bajo este escenario están otros equipos que siguen operando. El Cádiz, por ejemplo, necesita vender para seguir perfilando su plantel. Es por esto por lo que tiene en el escaparate a Álvaro García o a Salvi Sánchez. Peor es lo del Córdoba, que se ha topado con una caída por operaciones que cerró en el pasado mercado de invierno en las que se excedió. Esto le obliga a buscar liquidez, como planea conseguir pactando el traspaso definitivo de Sergi Guardiola al Getafe, que había sido cedido inicialmente con opción de compra.

El Granada se encomienda a sus frentes. El más goloso es el de Joselu, que ha generado una pugna entre Sporting y Oviedo. Joselu cobra unos 575.000 euros brutos y los nazaríes rechazaron una oferta de los azulones por 300.000 de traspaso más variables. Por Saunier, otro en la parrilla, no terminan de aparecer nuevos pretendientes. Está en 500.000 euros, cifra similar a la de Raúl Baena, reacio a marcharse.

Varas, no por el sueldo

La cuestión con Javi Varas no obedece tanto a sus emolumentos, pues a pesar de lo publicado por un medio griego están por debajo de 400.000. El club quiere promocionar a Rui Silva y Aarón. Varas no tendría cabida así, pero la cuestión es que quiere estar en España y no hay muchas porterías con hueco en Segunda.

El tope salarial engloba sueldos, indemnizaciones y demás remuneraciones de plantilla, cuerpo técnico y categorías inferiores, más las amortizaciones de las compras de derechos de jugadores efectuadas o arrastradas en los últimos años. Es la medida de rigor económico que utiliza LaLiga para evitar endeudamientos de clubes. Cada entidad envía un presupuesto antes del cambio de ejercicio y el organismo lo devuelve con sus modificaciones, estableciendo un techo salarial que puede variar. Los ingresos tienen que cubrir también los otros gastos corrientes.

El tope es un cálculo que considera los datos de la temporada anterior y la previsión actual. Puede aumentar, o bajar, según cinco partidas: derechos televisivos, patrocinios y publicidad, abonos, aportaciones de sus socios y traspasos de futbolistas.

Lo de la tele se regula en función del contrato actual con los operadores y de la clasificación anterior. La parte comercial nace de una estimación, aunque deben justificarse bien para no 'enmascarar' ayudas. Lo de los socios es la ampliación de capital, aunque repercute en función del saneamiento. Se reparte en cuatro años.

El quinto punto es el más flexible. La venta de jugadores o el ahorro de fichas supone una manera de autofinanciarse. Es a esto último a lo que se agarra el Granada para no tener problemas, así como a la llegada de un patrocinador. En los próximos días se verán sus opciones.

Los rojiblancos han cerrado cinco fichajes hasta hoy. Dos cedidos: Fede Vico y Martínez, con salarios bajos; uno libre: Vadillo; uno 'conveniado' con el Chongqing: Aguirre; y otro tras el pago de 75.000 euros: Rodri. Política austera para no pasarse intentando buscar el mayor potencial.