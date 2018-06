Francisco se reúne hoy con el presidente del Lugo

Francisco Rodríguez es el entrenador deseado por el Granada para sentarse en su banquillo el próximo curso y el Lugo lo sabe. El todavía técnico del Lugo dirigió ayer el que pudo ser su último partido en el Anxo Carro pero no quiso despedirse en la comparecencia de prensa posterior. «Queda sentarme con el presidente (Tino Saqués), que ya lo he hecho en varias ocasiones. No por tener contrato voy a quedarme sentado, voy a ser ambicioso y lógicamente el presidente lo sabe y mañana hablaremos», respondió ayer.

Por lo que se desprende de las palabras del entrenador almeriense, anhela un proyecto ascensor. «Yo en ningún momento he dicho que me quiera ir del Lugo, pero hay cosas que tenemos que analizar y sobre eso haremos una cosa u otra. A partir de mañana estoy convencido de que tanto Tino como yo pondremos las cosas sobre la mesa y decidiremos. Veremos en qué pudimos fallar. Esto no quiere decir que el Lugo no sea un club ambicioso, todo lo contrario», expuso tras el empate ante el Almería.

«Francisco, quédate»

El preparador escuchó perfectamente cómo su afición le cantó «Francisco, quédate» para amarrar su continuidad con cariño. «Estoy muy agradecido. Es una ciudad que me ha acogido muy bien y me ha respetado mucho», expresó. «No sé qué va a pasar porque hay conversaciones pendientes con el club y con Tino, pero sí que existe una buena sintonía entre todos. Ha habido cosas que no hemos hecho bien y tenemos que hablarlas y ver por qué han pasado», repitió.