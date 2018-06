Granada CF Francisco quiere tiempo para pensar su futuro Francisco da instrucciones desde la banda / EFE El hasta ahora entrenador del Lugo se ha desvinculado del club gallego, con el que tenía un año más de contrato, pero «por el momento» no va a cerrar ningún acuerdo con nadie CAMILO ÁLVAREZ Granada Miércoles, 6 junio 2018, 01:47

Francisco dio ayer el primer paso para resolver su futuro, pero ahora quiere jugar sus cartas antes de tomar una decisión definitiva. Uno de los principales escollos para que el Granada lograra la contratación del almeriense era que este consiguiera desvincularse del Lugo, club con el que tenía un año más de contrato. Para ello era necesario abonar una cantidad económica, que se va a hacer efectiva. La entidad gallega emitió un escueto comunicado en el que anunció oficialmente la desvinculación de su hasta ahora entrenador. Como es habitual, desde el Lugo quisieron «agradecer la implicación, entrega y profesionalidad tanto de Francisco como de su cuerpo técnico durante la temporada, y desearle la mayor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales».

Era un paso previsible, después de que el pasado lunes el presidente del Lugo, Tino Saqués, en una rueda de prensa de despedida del hasta ahora director deportivo del conjunto albivermello, ya explicó que había tenido una primera reunión con Francisco y quedaba pendiente una segunda que no se iba a demorar mucho en el tiempo en la que quedaría todo resuelto, aunque sin aclarar si para mantener el vínculo o para cerrar la etapa, como estaba previsto.

Se cumple así el primer trámite para encontrar al nuevo director del primer equipo rojiblanco. Sin embargo, desde el club aseguraron que no se iba a hacer nada oficial al respecto durante el día de ayer y fuentes cercanas al técnico confirmaron que no era algo inminente. Es posible que sea en las próximas horas cuando se produzcan novedades al respecto, pero nadie se aventura a poner fechas cuando hay conversaciones abiertas. La sintonía entre ambas partes es buena desde que se produjo aquella reunión entre el propio Francisco y Antonio Cordón junto a David Belenguer, a la cabeza del grupo Hope, que maneja los hilos deportivos del Granada, entre otros clubes de Jiang.

Aunque fuentes conocedoras de la negociación aseguraban ayer que el entrenador almeriense va a ser al «95%» el técnico del Granada la próxima temporada, no es el único candidato, ya que se han entrevistado con otros entrenadores, como Pepe Mel, que no salió muy contento del encuentro. Jagoba Arrasate ha sido otro de los entrenadores con los que podría haber habido algún contacto, aunque no está confirmado.

Tampoco el Granada parece ser el único equipo que pretende al entrenador almeriense, ya que otros dos clubes andaluces han aparecido en las últimas semanas. Se habló hace tiempo de un posible interés del Málaga, recién descendido a Segunda división y uno de los banquillos más apetecibles, y en las últimas horas se ha hablado mucho de él en Córdoba, donde José Ramón Sandoval todavía no ha renovado pese a obrar el milagro de la permanencia, y esto siempre alimenta rumores.

De hecho, desde el entorno de Francisco aseguran que «de momento no va a firmar con nadie». Una calma tensa para las próximas horas. Es el principal candidato, al que más tiempo llevan siguiendo y que cumple con los requisitos pero hay que cerrar el acuerdo.