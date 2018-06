Granada CF Francisco debe reunirse una segunda vez con Tino Saqués Francisco (i), junto a Tino Saqués, presidente del Lugo / Efe CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Martes, 5 junio 2018, 01:57

Había una reunión pendiente entre Tino Saqués, presidente del Lugo, y Francisco, el entrenador pretendido por el Granada. El encuentro se produjo pero no ha desatascado definitivamente la situación porque ambos han quedado en verse en las próximas horas de nuevo. Así lo aseguró el dirigente gallego ayer en sala de prensa, aprovechando la despedida de otro que se le va, Víctor Moreno (director deportivo). «Está todo como estaba hasta ahora», aseguró Saqués. «Tenemos que ver si Francisco sigue o no sigue. Porque en la decisiones de altas y bajas entendemos que el nuevo entrenador tiene que participar en caso de que Francisco no siga, y si sigue, pues Francisco. Si tiene que tomar otro camino entiendo que tiene que ser cuanto antes, esta semana, porque su nuevo equipo estará esperando. Y nosotros también tenemos que ver qué incorporación hacemos», dijo. Los obstáculos a salvar son la cláusula para liberar al almeriense, con otro año de contrato y el recelo de Saqués a reforzar a un rival directo.

Machís gusta al AEK

El delantero venezolano se marcha al Udinese de la familia Pozzo, su propietario, pero podría no ser su destino definitivo. Gusta al AEKde Atenas griego, por ejemplo.