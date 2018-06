Pretendido Francisco se aleja del Granada El entrenador habría considerado débil la oferta del equipo rojiblanco y ya miraría otras alternativas RAFAEL LAMELAS GRANADA Viernes, 8 junio 2018, 03:29

La posibilidad de que Francisco Rodríguez entrene al Granada la próxima temporada se está esfumando. De hecho, fuentes cercanas al propio técnico alejan esta opción ante la evolución de los acontecimientos, puede que de manera irremediable. El almeriense, de vacaciones y reflexión en estos días, habría considerado débil la oferta cursada por la entidad rojiblanca y ya miraría a otras alternativas. Otra fuente, ligada al club, subraya que los requerimientos económicos del preparador se han disparado por encima de lo razonable. Quien parecía erigirse como candidato número uno al banquillo nazarí desde hace dos semanas se distancia en los últimos pasos de la negociación, enquistada por la cuestión económica.

Antonio Cordón, el planificador deportivo del grupo Hope, tendrá que sopesar otras opciones salvo que haya un giro positivo de última hora que parece poco probable. Cuenta con muchos informes de entrenadores y contactos ha habido con otros profesionales, sin aparentemente prosperar de momento. Es posible que haya algunos candidatos que no hayan salido a la luz. Entre esa posible quiniela apareció, en la noche de antes de ayer, el nombre de Diego Martínez, el ya extécnico de Osasuna, según el programa radiofónico Galicia En Goles.

Que Francisco se pueda caer del cartel sólo se puede calificar como una gran sorpresa. En teoría, había sido el preparador que más había gustado a Antonio Cordón y David Belenguer, jerarcas de la empresa que toma las grandes decisiones de gestión en el club desde su sede en Madrid. Se conoció que hablaron con él y con Pepe Mel, aunque hay fuentes que añaden en la ronda a Jagoba Arrasate, técnico de Numancia. Ya la filtración de la conversación con Francisco y Mel fastidió a los dos altos ejecutivos, que prefieren que salga a la luz pública el elegido cuando esté cerrado.

Parecía que los pasos se estaban siguiendo con Francisco, que esta misma semana rescindió con el Lugo y que había decidido tomarse unos días de asueto junto a su pareja. Pero los acontecimientos varían por minutos y la situación no puede estar más distante. Aunque quienes han seguido el proceso considera extraño que se haya roto definitivamente, el círculo más cercano al almeriense sí lo da por hecho.

Diego Martínez, por su parte, es un viejo conocido de los aficionados al fútbol modesto granadino. Ha militado en Osasuna, otro de los clubes que se quedó a las puertas de la promoción de ascenso a Primera, aunque con opciones hasta la última jornada. Pasó su juventud en la provincia, en equipos como el Imperio de Albolote, Arenas de Armilla y Motril CF, antes de marcharse al Sevilla. Estuvo en el departamento de metodología y luego completó su formación al frente del Sevilla C y del Juvenil. Se convirtió en ayudante del primer equipo, coincidiendo con Marcelino García Toral, Míchel y Unai Emery, conquistando con este la Europa League. De ahí pasó al filial, al que comandó durante tres temporadas. Primero lo salvó del descenso en Segunda B, al siguiente logró subir a la 'división de plata' y, ya en ella, obtuvo la permanencia. Esta campaña no ha cumplido los objetivos en Osasuna, motivo por el cual la entidad navarra ha rescindido su contrato, que le unía durante un año más. «Nos pareció dolorosa la decisión, pero no nos quedó más remedio», afirmó Luis Sabalza, presidente navarro.

José Ramón Sandoval

El baile de entrenadores es algo habitual en el arranque del mercado de fichajes y afecta a otros equipos. El Córdoba puede ser, de hecho, el próximo destino de Francisco Rodríguez. El medio Córdoba Deporte arriesgó asumiendo un acuerdo cerrado, aunque esto no sería así y Francisco sopesaría más ofertas. Osasuna, precisamente, estaría al acecho. En otro nivel, el Málaga, aunque la llegada de José Luis Pérez Caminero a su dirección deportiva cuestiona esto.

El damnificado del posible aterrizaje de Francisco en Córdoba es José Ramón Sandoval, el hombre de la permanencia blanquiverde –como le pasó en Granada–. Su agente, Juanma López, se reúne hoy por última vez con los dirigentes. Aunque la distancia es de apenas 100.000 euros, se percibe que Luis Oliver, director general deportivo, quiere a otra persona. Del Granada no habría recibido llamada hasta ahora.