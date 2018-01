El filial rojiblanco quiere repetir el 'milagro' de septiembre Acción del partido entre el Melilla y el Granada B. / LOF Intentará imponerse al Villanovense, con el que en la primera vuelta inició una racha de cuatro triunfos consecutivos ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 14 enero 2018, 01:07

Vuelve la liga a la Ciudad Deportiva del Granada y lo hace con un partido en el que el filial intentará volver a la senda de la victoria tras cuatro jornadas consecutivas sin sumar los tres puntos en juego. La situación es desahogada para el equipo rojiblanco por el colchón de puntos respecto al descenso acumulado en la primera vuelta, aunque eso no debe ser impedimento para que los hombres de Pedro Morilla intenten dar su mejor versión y volver a estar más pendientes de los cuatro primeros clasificados que de los cuatro últimos.

El filial granadino guarda un buen recuerdo de su último encuentro oficial ante el Villanovense, pues no solo consiguió ganar en tierras extremeñas, sino que aquel triunfo fue el inicio de una estupenda racha de resultados que lo llevaron a ocupar la primera plaza del Grupo IV de Segunda B. La solidez defensiva demostrada por los hombres de Pedro Morilla durante toda la primera vuelta es un aval, pero la pobre estadística de goles marcados es lo que está impidiendo al filial continuar codeándose con los mejores. Ser nuevamente fiable en casa y repetir otra racha como esta es el deseo de un conjunto granadino que parte con la ventaja de llegar a este duelo con más días de descanso que su rival. Y es que el Villanovense jugó entre semana un partido de Copa Federación ante el Betis B (derrota 1-0) que lo hará llegar a esta cita más mermado física y psicológicamente.

En el apartado de bajas Pedro Morilla no podrá contar con los lesionados Aarón y Paco Torres, mientras que Caio Emerson, inscrito como nuevo jugador del Granada B en este mercado invernal, podría tener sus primeros minutos de la temporada, aunque el preparador del filial rojiblanco es partidario de ir dándole minutos poco a poco para que se vaya adaptando a la competición. Por su parte, el Villanovense no podrá contar en este partido con los lesionados Arroyo y Allyson mientras que con su último refuerzo, el extremo onubense Álvaro González, sucede lo mismo que con Caio Emerson: su entrenador (Iván Ania) no considera que aún esté apto para disputar noventa minutos y no está claro si jugará o se quedará sin debutar.

En la previa del partido el técnico del Granada B, Pedro Morilla, ha señalado que sus jugadores llegan «con la moral intacta» a este duelo porque la pasada jornada merecieron «mucho más» que una derrota.