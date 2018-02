Granada B El filial no puede con un rival necesitado Los jugadores del Granada B quedan abatidos tras recibir el segundo gol de Las Palmas Atlético. / AGENCIA LOF El equipo de Pedro Morilla ve frenadas sus aspiraciones de acercarse a la zona de 'play off' | El Granada B se adelantó en el marcador pero poco le duró la ventaja y, tras el descanso, encajó el segundo gol por parte de Las Palmas Atlético OPTA LAS PALMAS Martes, 27 febrero 2018, 02:08

El Granada B no pudo llevarse una victoria que le hubiera metido en los puestos de play off por el ascenso al perder con Las Palmas Atlético por la mínima en un partido en el que se adelantó en los compases iniciales, pero posteriormente no pudo mantener el resultado a favor. El conjunto canario, por su parte, evidencia su mayor necesidad de puntos y le metió una marcha más al encuentro. La victoria supone dar un gran paso en su objetivo de salir de los puestos de descenso.

Comenzó el encuentro con ambos equipos tratando de dominar la parcela central del terreno de juego, pero fue el Granada B el que sorprendió nada más comenzar el partido. En el minuto 4, en la primera aproximación de los andaluces, en un pase sobre Pablo, este se marchó por velocidad y su disparo cruzado impactó en el palo antes de colarse en la portería local. El gol pesó como una losa para los canarios. No obstante, los locales trataron de reponerse y en el minuto 13 Erik Expósito dio el primer aviso de los insulares, con un lanzamiento cruzado que se fue fuera por poco. Solo tres minutos después los canarios lograron empatar tras un centro raso de Benito y el propio Expósito, con un centro raso, superó a Aarón. El tanto le dio tranquilidad y aplomo al conjunto local, pasando a dominar el partido. Los locales se aplicaron con mucha intensidad, tratando de llegar a la meta rival, aunque sin grandes ocasiones de peligro.

En la segunda parte el partido fue más entretenido y en el minuto 49, los locales intentaron desnivelar el marcador, pero el centro de Artiles no llegó a ser rematado por ningún compañero. En el 57, fue de nuevo Artiles el que cruza demasiado el balón y el cuero se fue desviado por poco. Solo cinco minutos después, el filial canario consolidó la remontada en una jugada sobre Jeremi, este se marchó en profundidad y su disparo a media altura fue inapelable para el portero.

Tres cambios en un minuto

El técnico visitante, a raíz de encajar el gol, hizo los tres cambios en el mismo minuto buscando un revulsivo en ataque y mayor profundidad en las aproximaciones de su equipo. Juancho dispuso de una buena ocasión, pero no llegó a tiempo de cabecear un buen centro al corazón del área. En el tiempo de descuento pudo aumentar el marcador Expósito, pero su cabezazo fue flojo a las manos de Aarón.

El Granada B tendrá que seguir luchando. Con esa derrota se queda a un punto del Real Murcia para lograr meterse en la zona de 'play off' de ascenso. Los grancanarios, por su parte, suman tres puntos de oro ante un rival de entidad y se acerca más a la salvación.