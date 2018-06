La previa Fiebre amarilla para la despedida rojiblanca Urtzi Iriondo entró en la convocatoria como una de las tres novedades. / P. V./GCF El Granada cierra la temporada en su casa ante un Cádiz que se juega entrar en la promoción RAFAEL LAMELAS GRANADA Sábado, 2 junio 2018, 02:36

Una verbena en mitad de un funeral. Esto aguarda durante 90 minutos en Los Cármenes. La algarabía será para la afición cadista, desplazada en más de un millar y que atestará la zona prefijada para los visitantes y cada hueco libre al que hayan tenido acceso en el estadio, bien por la compra a través de Internet o por la pericia con sus amistades granadinas. Lo luctuoso predominará en aquellos rojiblancos que aún se mantengan fieles a su asiento en este último partido de Liga en la temporada. Su equipo apenas compite por sostenerse décimo en la tabla de clasificación y arañar alguna migaja del próximo reparto de derechos televisivos. El Cádiz dirime su participación en el 'play off' de ascenso y tiene que ganar para no depender de nadie más. Por ello le respaldarán, agarrados al optimismo, tantos seguidores en la grada. Cuando concluya el encuentro sabrán si el viaje ha merecido la pena o si se unen al cortejo tenebroso de los anfitriones. Estos cayeron en la fatalidad hace tiempo y en Gijón abandonaron cualquier esperanza.

El Granada no ha dejado espacio ni para la mínima duda. Ha llegado a la línea de meta sin argumentos. Competir con profesionalidad para no despertar suspicacias ajenas se ha convertido en su única tentativa. Enjugar sus penas y esperar que el mes de junio pase rápido y con muchas novedades para despertar una nueva ilusión en la intentona de la próxima campaña. Para cerrar este ciclo trágico, estos dos años de caída a plomo, vuelven al que fue su templo dos dirigentes clave en el éxito reciente de los rojiblancos: Quique Pina y Juan Carlos Cordero. Aunque les haya envuelto la polémica judicial, al murciano sobre todo, les preceden unos méritos evidentes en lo deportivo. Lo otro lo tendrá que resolver el juez.

Se acaba el curso 2017-2018 y, con este, el periplo de Miguel Ángel Portugal al frente del Granada. Un tramo en el que no ha conseguido enderezar a un conjunto al que agarró a la deriva. El técnico burgalés no quiere especulaciones nocivas y seleccionará a los que considera mejores dentro de lo que tiene disponible. No puede contar con Javi Varas en la portería, que arrastra unas molestias en el hombro desde hace tiempo y ha sido preservado en estos dos últimos encuentros. Tampoco está disponible Salvador Agra, al que se le han agravado unas molestias de pubis que han impedido su emergencia como nazarí. Su alternativa habitual en la derecha, Pedro Sánchez, también se queda fuera por unas molestias en un dedo del pie. Esto despeja el camino para que Antonio Puertas sea titular. El almeriense ha atravesado un ejercicio cargado de nubarrones y debe demostrar sus condiciones cada vez que tenga ocasión, pues le quedan dos temporadas más de contrato.

Como otra opción en el costado está Jean Carlos, el canterano que constituye una de las novedades de la lista. Se añade Urtzi Iriondo, un lateral cedido por el Athletic que sólo tuvo una oportunidad en la Copa del Rey, allá por septiembre, y que apenas ha estado convocado en dos ocasiones más en Liga durante la temporada; en ninguna llegó a saltar al campo.

La baja por sanción de Montoro la ocupará el regresado Pierre Kunde, que debutó en un amistoso con la selección absoluta de Camerún, motivo por el que no estuvo en El Molinón. Kunde se acoplará al centro del campo, previsiblemente junto a Raúl Baena, dejando la mediapunta para Espinosa. Machís enfilará por la banda izquierda.

Puertas y Kunde serían las variaciones en el 'once' titular con respecto al domingo pasado, si bien Portugal comentó que podría haber un tercer retoque en su esquema. No se sabrá hasta los minutos previos a este derbi andaluz.

El Cádiz se presenta presionado por algunos contrincantes. Está quinto con 64 puntos, los mismos que tienen Valladolid y Osasuna. Necesita ganar para no esperar acontecimientos. Lo demás le sumerge en diferentes cábalas, que pueden beneficiarle o no.

Álvaro Cervera ha conseguido recuperar a dos futbolistas importantes en sus esquemas. Por un lado, Salvi Sánchez, el 'Ribéry de la Bahía', una bala en la banda derecha cuya ausencia se ha notado mucho en los planes gaditanos. El otro es David Barral, exnazarí, que puede aparecer tanto de delantero centro como de falso extremo, solución que es posible que practique hoy ante su anterior equipo.

El Cádiz es el conjunto menos goleado y domina dos suertes a la perfección: el balón parado, como recalcó en el encuentro de la primera vuelta en el Carranza; y el contragolpe, para lo que es clave Álvaro García, la gran estrella rival que el Granada regaló al concederle en su día la carta de libertad. Por detrás le ayuda como lateral otro chico formado en la casa rojiblanca como Brian Oliván. Partido crucial para ellos y anodino para los rojiblancos, que pueden sufrir la fiebre amarilla.