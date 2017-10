Feroces críticas para Biraghi tras sus groseros errores en un partido El lateral izquierdo exrojiblanco sale a disculparse en redes sociales por su fatal desempeño en la última derrota de la Fiorentina SERGIO YEPES GRANADA Miércoles, 4 octubre 2017, 09:31

El lateral izquierdo exrojiblanco Cristiano Biraghi está siendo objeto de feroces críticas en Italia después de que este pasado domingo cometiera errores muy groseros que acabaron suponiendo que la Fiorentina terminara perdiendo en el campo del Chievo Verona por el resultado de 2-1 y con motivo de la séptima jornada en la Serie A.

Con fallos muy evidentes en la marca, el zaguero fue claro responsable de los tantos anotados por su exequipo, a quien incluso otorgó alguna opción más con una entrega defectuosa muy peligrosa. O mandando a las nubes un lanzamiento de falta en posición franca.

Así las cosas, el italiano empleó ayer la red social de Instagram para pedir disculpas y también defenderse de “los fenómenos del teclado” que entiende que le criticaron sin miramientos e invadiendo la parcela personal. "Lo siento mucho y pido disculpas por los errores que cometí y penalizaron al equipo. La crítica a nivel deportivo es un estímulo para el crecimiento, pero quería recordar a esos fenómenos de teclado que me insultan que no me conocen como persona. Gracias a todos los verdaderos fans de Fiorentina que nos apoyan en el bien y el mal, todos juntos unidos saldremos de los momentos difíciles!”, escribió.