Segunda Femenina El femenino se marca como objetivo ganarlo todo Mariela Coronel gana el balón de cabeza ante Santa Teresa. / A. A. Las rojiblancas viajan a Málaga para enfrentarse al recién ascendido Puerto de la Torre a las 13 horas en el Campo Ángel Martos Luque OLEA GRANADA Domingo, 18 febrero 2018, 01:42

El equipo de Valverde sigue teniendo el mismo objetivo: ganarlo todo y esperar el fallo del Málaga. Como no se cansan de decir desde el equipo, la misión es difícil, pero no imposible. Así que las rojiblancas piensan seguir luchando hasta el final, no tirando la toalla en ningún momento y bajo ningún concepto.

Por ello con la única idea en la cabeza de cosechar una nueva victoria, las granadinistas viajarán hasta Málaga para enfrentarse al recién ascendido Puerto de la Torre, a las 13:00 horas en el Campo Ángel Martos Luque del Barrio del Puerto, para disputar la décimo octava jornada.

El equipo malagueño ha hecho de su campo su principal baza para conseguir sumar. Se trata de un estadio pequeño, difícil para los equipos como el Granada, a los que les gusta tener balón, jugar buscando espacios, por lo que se trata de un partido a priori nada cómodo para las de Valverde, que suelen sufrir mucho en estos campos.

Al hándicap del terreno de juego, se une el estado de la enfermería. Para este encuentro Valverde no ha podido contar con Peque, ni con Adriana, que siguen mejorando de sus respectivas lesiones, aunque aún no están en óptimas condiciones. Además, tampoco podrá contar con Amy y Yurena, con sendos procesos gripales. Asimismo, es baja Lauri, que está sancionada al haber visto doble tarjeta amarilla en el último encuentro.

La cantera, protagonista

María Valenzuela tampoco está disponible, ya que se encuentra en Inglaterra con la selección sub 16 disputando el Torneo Desarrollo UEFA. Esta situación ha hecho que Valverde tenga que mirar nuevamente al filial, y además de volver a contar con Díaz, que debutó la pasada jornada, se podría vivir el debut de otra de las canteranas. En este caso se trata de Vilar, que se desempeña como central.