Granada CF Fede Vico: «Sin ser trabajador, en el fútbol no te comes nada» ALFREDO AGUILAR El Granada presentó al extremo, quien recordó su relación con futbolistas de la plantilla como Adri Castellano, Joselu o Vadillo RAFAEL LAMELAS GRANADA Martes, 10 julio 2018, 13:36

El Granada ha presentado a su cuarto fichaje, Fede Vico, extremo cordobés al que acompañaron el director general Antonio Fernández Monterrubio; y el gerente deportivo Fran Sánchez, quien comentó que «es un jugador que nos ha transmitido ilusión y ganas de venir. Esto es fundamental: ilusión y trabajo. Como futbolista creemos que nos puede aportar muchas cosas, jugando en ambas bandas y por dentro. Consideramos esa polivalencia como algo positivo».

El propio Fede Vico compareció acto seguido con estas palabras:

PRESENTACIÓN: «Contento de estar aquí en Granada, un gran club. Intentaremos aportar trabajo y constancia. Soy andaluz y quiero jugar en mi tierra. Estoy contento de estar aquí».

CEDIDO: «El Granada estuvo interesado en mí. Firmé por el Leganés, pero no creo que sea un paso atrás. Mi objetivo es Granada. Nadie sabe el futuro. Mis ganas y esfuerzo están ahí».

PROMESA PRECOZ: «Empecé con 16. Salí con 19 al extranjero. Ahora con 24 lo que quiero estar es lo más arriba posible».

CHARLA CON ENTRENADOR Y ANTIGUOS COMPAÑEROS: «Al entrenador me lo presentaron ayer. Sé que es buena persona y me he enfrentado a él. También conozco bien a Adri Castellano, con el que jugué en benjamines en Córdoba. Con Joselu coincidí en Córdoba y Lugo. Con Vadillo me he enfrentado desde niño. Es bonito seguir esa amistad y que continúe».

CARACTERÍSTICAS: «Soy un jugador técnico, profesional y trabajador. Sin esto, en el fútbol que es súper físico, no te comes nada. Puedo jugar en las dos bandas y en la mediapunta. Aportaré mi granito de arena donde me diga el míster, que es el jefe, el que manda».

OBJETIVO: «Aunque tengo 24 años conozco bien la Segunda. A priori hay equipos que deberían subir. No nos debemos meter presión. Este año hay mucho equipo grande, pero habrá sorpresas. Cada partido es un mundo. Habrá momentos que nos querréis y otra que nos querréis matar. Es lo que queremos todos, conseguir ganar partido a partido».