Mercado Fede Vico, cada vez más cerca de recalar en el Granada Sergio Peña todavía no ha decidido su futuro RAFAEL LAMELAS GRANADA Martes, 3 julio 2018, 01:57

La gestión que haría recalar a Fede Vico en el Granada progresa adecuadamente. El extremo cordobés que ha militado en el Lugo en las dos últimas temporadas y que está libre desde el 30 de junio, entraría dentro de una operación con un equipo 'puente' en Primera división, muy probablemente el CD Leganés, que luego lo cedería al conjunto rojiblanco. Los pepineros están aprovechando este primer tramo del mercado de fichajes para incorporar a futbolistas de inferior categoría, como ha ocurrido con los centrales Rodrigo Tarín o el venezolano Josua Mejías, con el fin de darles margen de progresión en su plantilla o bien cederlos para que se revaloricen. Esto último ocurrirá con Vico. Los nazaríes tratarían de amarrar una opción de compra en caso de que su rendimiento resultara satisfactorio durante el periodo de préstamo. Si no pasa nada raro, es muy probable que este jugador, capaz de actuar por las dos bandas y la mediapunta, sea el tercer refuerzo del Granada en este periodo estival, tras la llegada de Álvaro Vadillo –con un rol similar en le campo, aunque diestro– y Rodri Ríos, nuevo delantero del conjunto.

Al margen de esto, el Leganés espera que se solucione la marcha de Rubén Pérez del Granada para anunciar su acuerdo para que continúe en sus filas, ya en propiedad.

En el club rojiblanco siguen estudiando otras salidas que puedan aligerar la plantilla, aunque de momento no hay avances ni en la situación de Saunier, cuyo pase al Krylia Sovetov ruso se rompió en los últimos flecos de la negociación, ni en la de Sergio Peña, pues todavía no está claro que vaya a ir al Tondela portugués. En cualquier caso lo de Peña siempre sería bajo cesión. Se le considera un talento en ciernes, pero se le quiere al máximo rendimiento. En su contra juega que sea extracomunitario (sólo hay dos plazas y la otra la ocupa Adrián Ramos) y que vuelva a ser un habitual en las convocatorias de Perú, lo que haría que se perdiera nuevos compromisos del equipo, pues la Segunda división no para durante las convocatorias internacionales.

Tampoco hay novedad en el caso de Hernán Menosse, que se encuentra de vacaciones en Huelva.